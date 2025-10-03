syudouが新イベント『PENTATONIC』開催 YOASOBI、須田景凪、なとり、Aoooら出演「数年後にこのメンツで集まるのは不可能じゃないか」
シンガー・ソングライター・syudouがキュレーターを務める新たな音楽イベント『PENTATONIC』が、来年1月24日と25日の2日間にわたり神奈川・横浜BUNTAIで開催されることが決定した。イベントタイトルは音楽用語で「5音階」を意味する“ペンタトニック”に由来し、各日5組ずつ、計10組のアーティストが出演する。
【画像】イラストレーター・sakiyamaが手がけたイベント『PENTATONIC』キービジュアル
出演者はsyudouとゆかりの深いアーティストを中心に構成されており、1日目の1月24日には、syudou、すりぃ、NOMELON NOLEMON、YOASOBI、そしてAyase・syudou・すりぃ・ツミキによるユニット・DREAMERSが登場。2日目の1月25日には、syudou、Aooo、Chevon、須田景凪、なとりが名を連ね、ネットシーンとライブシーンの垣根を超えた幅広いラインナップとなっている。
同イベントの発表にあわせて、syudouによるコメントおよび、イラストレーター・sakiyamaによるキービジュアルも公開された。
チケットはきょう3日午後6時より、オフィシャル最速先行受付がスタート。受付は19日午後11時59分まで実施される。
■syudou コメント
「PENTATONIC」のキュレーターを務めますsyudouです。
今回のイベントタイトルである「PENTATONIC」とは5つ音を意味する音楽用語です。
それにちなんでご縁のあるアーティストにお声がけさせていただき、各日5アーティストが出演します。
ネットシーンからバンドシーンまで幅広いメンツが揃ったと思います。
ご協力心から感謝します。
数年後にこのメンツで集まるのは不可能じゃないかと思うほど勢いのあるアーティストばかりです。
是非ご来場いただき、今このイベントでしか聞けない5つの音を余すところなくお楽しみください！
■『PENTATONIC』概要
開催日程：2026年1月24日（土）、25日（日）
会場：神奈川・横浜BUNTAI
開場：午後1時／開演：午後2時
【画像】イラストレーター・sakiyamaが手がけたイベント『PENTATONIC』キービジュアル
出演者はsyudouとゆかりの深いアーティストを中心に構成されており、1日目の1月24日には、syudou、すりぃ、NOMELON NOLEMON、YOASOBI、そしてAyase・syudou・すりぃ・ツミキによるユニット・DREAMERSが登場。2日目の1月25日には、syudou、Aooo、Chevon、須田景凪、なとりが名を連ね、ネットシーンとライブシーンの垣根を超えた幅広いラインナップとなっている。
チケットはきょう3日午後6時より、オフィシャル最速先行受付がスタート。受付は19日午後11時59分まで実施される。
■syudou コメント
「PENTATONIC」のキュレーターを務めますsyudouです。
今回のイベントタイトルである「PENTATONIC」とは5つ音を意味する音楽用語です。
それにちなんでご縁のあるアーティストにお声がけさせていただき、各日5アーティストが出演します。
ネットシーンからバンドシーンまで幅広いメンツが揃ったと思います。
ご協力心から感謝します。
数年後にこのメンツで集まるのは不可能じゃないかと思うほど勢いのあるアーティストばかりです。
是非ご来場いただき、今このイベントでしか聞けない5つの音を余すところなくお楽しみください！
■『PENTATONIC』概要
開催日程：2026年1月24日（土）、25日（日）
会場：神奈川・横浜BUNTAI
開場：午後1時／開演：午後2時