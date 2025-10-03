timelesz橋本将生“巧巳”、“推し”と夢の共同生活が始まるが… 『ひと夏の共犯者』第1話あらすじ
8人組グループ・timeleszの橋本将生が主演するテレビ東京ドラマ24『ひと夏の共犯者』（毎週金曜 深0：12）がきょう3日からスタートする。
【場面写真】真剣な眼差し…推し活をする巧巳（橋本将生）
原作は、『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』、『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』（ともにテレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。
「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松祐里）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く…。巧巳は裏の顔である眞希に惹（ひ）かれるようになり、彼女のためにすべてを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自分の手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンス。
■第1話あらすじ
大学3年生の岩井巧巳は、アイドルドルグルーブ・AMELのMIOこと片桐澪を推していた。しかし、人気ミュージシャン・海斗との熱愛報道を知り、ショックを受けた心の傷を癒やすために訪れた田舎で、偶然にも雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。
「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しのアイドルとの共同生活が始まる。しかし、「熱愛報道のあった海斗が死亡した」というニュースが報じられ、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。
信じたいのに、疑わずにいられない…。“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスベンスが開幕する。
【場面写真】真剣な眼差し…推し活をする巧巳（橋本将生）
原作は、『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』、『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』（ともにテレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。
「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松祐里）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く…。巧巳は裏の顔である眞希に惹（ひ）かれるようになり、彼女のためにすべてを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自分の手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンス。
大学3年生の岩井巧巳は、アイドルドルグルーブ・AMELのMIOこと片桐澪を推していた。しかし、人気ミュージシャン・海斗との熱愛報道を知り、ショックを受けた心の傷を癒やすために訪れた田舎で、偶然にも雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。
「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しのアイドルとの共同生活が始まる。しかし、「熱愛報道のあった海斗が死亡した」というニュースが報じられ、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。
信じたいのに、疑わずにいられない…。“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスベンスが開幕する。