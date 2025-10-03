10月2日、女優の趣里が自身のInstagramを更新した。9月26日に第1子出産を報告して以来の更新で、率直な心境を吐露し、話題となっている。

趣里は、ピンクや紫色の鮮やかな蘭の花の写真を添えて投稿。文章には、《ある程度は仕方ないと思いつつ…最近憶測が広がりすぎているな、と》と、自分についての世間の声へ本音をつづった。さらに、《私は日々奮闘しています! いつも心温まるメッセージ本当にありがとうございます。感謝です》と、産後の様子とともにファンへの想いも投稿した。

「趣里さんは8月29日、BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝さんと結婚を発表し、同時に妊娠していることも明かしていました。お相手の三山さんには4月、YouTuberのRちゃんとの約1億円もの結婚詐欺疑惑が報じられています。女性トラブルの発覚とほぼ同時期に、趣里さんとの交際、結婚報道も出たため、2人の結婚を不安視する声が多数、あがっていました。今回、Instagramにつづられた『憶測』とは、三山さんとの結婚について、世間がざわついていることに対してだと思われます」（芸能ジャーナリスト）

これまでの報道に対して、口を閉ざしてきた趣里。このタイミングで漏らした本音には、Xでさまざまな声が寄せられていた。

《憶測が広がっても一々反論も出来ないし辛いだろうな》

《産後は特に心身がデリケートになります。心地よく過ごせますようにと祈っています》

不安定な思いに、同情が集まっているようだ。

「これまで、趣里さんの両親である水谷豊さんや伊藤蘭さんについても、三山さんとの結婚について反対しているなどの報道がされてきました。さらに、趣里さんがInstagramを投稿したこの日には、『週刊新潮』が、趣里さんが元々BE:FIRSTの熱心なファンだったことを明かし、『彼を支えるためなら女優を辞めてもいい』と漏らすほどゾッコン状態にあると報じました。さすがの趣里さんも黙っていられなかったのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

とはいえ、今後も趣里・三山夫婦の報道が減ることはなさそうだ。

「多くの人は、趣里さんに対しては同情的で、批判の矛先は三山さんに向かっています。しかし、趣里さんからすると“夫”についていろいろと報じられるのはつらいのかもしれません」（同前）

もともと結婚発表も、穏やかに過ごしたいという思いから、第1子の誕生を待ってからの予定だったという趣里。穏やかな生活は、まだ当面は迎えられそうにない。