flumpool¡¢ÂåÉ½¶Ê¤òÉõ°õ¤·¤¿¡ÈÎ¢¥Ù¥¹¥È¡É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¶Ê¤¬À®Ê©¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡flumpool¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥Ä¥¢¡¼¡ØThe Best ¡ÈMinor¡ÉSongs Tour 2025¡ÖSpill the water¡×¡Ù¤ò´°Áö¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï9·î26Æü¡¢27Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¡¦Spotify O-WEST¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥ì¥¢¶Ê¤Å¤¯¤·¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÈäÏª¡£Á´17¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ûflumpool¤Î¡ÈÎ¢¥Ù¥¹¥È¡É¥Ä¥¢¡¼ ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¥Ä¥¢¡¼¤Ï8·î29Æü¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏªÉÑÅÙ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤³¤Ü¤ì¶Ê¡É¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¡¢¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¡×¡Ö¾Ú¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ÏÉõ°õ¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ò¼´¤È¤·¤¿¡ÈÎ¢¥Ù¥¹¥È¡É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÂÃ«¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢³«±éÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¸¸¤Î¥é¥¸¥ª¡ØFM SAKAI¡Ù¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÎ®¤ì¡¢µ×¡¹¤ËÉü³è¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ö¤·¤ª¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤È¿Í¤È¤Îå«¤ò²Î¤¦2¶Ê¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢3¶ÊÌÜ¤Î¡ÖWINNER¡×¤Ç¤Ï»³Â¼Î´ÂÀ¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬¡Ö³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶á¤µ¤ÈÇ®µ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ÑµÒ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬½øÈ×¤«¤é¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤ÎMC¤Ç¤Ï»³Â¼¤¬¡ÖÂåÉ½¶Ê¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¶Ê¤¿¤Á¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¤Ï¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤òÅ¸³«¡£¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Î100¤Î¤â¤·¤â¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç±éÁÕµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ºå°æ°ìÀ¸¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¶Ê¤¬À®Ê©¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢ÆôÀî¸µµ¤¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤â¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¶Ê¤¿¤Á¤ÏÀ®Ê©¤·¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯³Ú¶Ê¤ò¡ÈÀ®Ê©¡É¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¦Í¡£¾®ÁÒÀ¿»Ê¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØFM SAKAI¡ÙºÆ¸½´ë²è¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤«¤ë¤¿¡×¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢½ª»Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖPresent¡×¡Öº£Æü¤ÎÀÀ¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤Å¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬Â³¤¡¢»³Â¼¤Ï¡ÖÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡Ö²óÅ¾ÌÚÇÏ¡Ê¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡×¡Ö¥Ù¥¬¡Á²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ÎËÌ¶ËÀ±¡Á¡×¡ÖÀäÂÎÀäÌ¿!!!¡×¡ÖQuville¡×¤È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡ÖBirds¡×¤ÇËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±éÁÕ¤·¤¿¤¤³Ú¶Ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤ÎÂç¤¤µ¤ò¥Ç¥·¥Ù¥ë·×¤ÇÂ¬Äê¤·¤ÆÁª¶Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¿Íµ¤¶Ê¡ÖLOVE 2010¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÆôÀî¤Ï¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ä¤Ê¡×¤È´¶³´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡Öreboot ¡ÁÄü¤á¤Ê¤¤»í¡Á¡×¤È¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ®¤ìÀ±¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£10·î1Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¤Ï17¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥é¥¤¥Ö¤ò¸á¸å8»þ¤«¤é¼Â»Ü¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¤ÏÁ°²ó¤ÎBillboard LIVE¥Ä¥¢¡¼±ÇÁü¤òYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢12·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊBillboard LIVE¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØKLEW¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤áÄ¾¤¹»î¤ß¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¡È¤³¤Ü¤ì¶Ê¡É¤¿¤Á¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿Ç»Ì©¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢flumpool¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M01. ¤Ä¤Ê¤¬¤ê
M02. ¤·¤ª¤ê
M03. WINNER
M04. for no one
M05. ¥µ¥¤¥ì¥ó
M06. ·¯¤Î¤¿¤á¤Î100¤Î¤â¤·¤â
M07. Present
M08. º£Æü¤ÎÀÀ¤¤
M09. ¤¤¤¤Å¤¯
M10. ²óÅ¾ÌÚÇÏ¡Ê¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
M11. ¥Ù¥¬¡Á²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ÎËÌ¶ËÀ±¡Á
M12. ÀäÂÎÀäÌ¿!!!
M13. Quville
M14. ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¬¡¼¥ë
M15. Birds
EN1. LOVE 2010
EN2. Î®¤ìÀ±
¥Ä¥¢¡¼¤Ï8·î29Æü¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏªÉÑÅÙ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤³¤Ü¤ì¶Ê¡É¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¡¢¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¡×¡Ö¾Ú¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ÏÉõ°õ¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ò¼´¤È¤·¤¿¡ÈÎ¢¥Ù¥¹¥È¡É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÂÃ«¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢³«±éÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¸¸¤Î¥é¥¸¥ª¡ØFM SAKAI¡Ù¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÎ®¤ì¡¢µ×¡¹¤ËÉü³è¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ö¤·¤ª¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤È¿Í¤È¤Îå«¤ò²Î¤¦2¶Ê¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢3¶ÊÌÜ¤Î¡ÖWINNER¡×¤Ç¤Ï»³Â¼Î´ÂÀ¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬¡Ö³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶á¤µ¤ÈÇ®µ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ÑµÒ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬½øÈ×¤«¤é¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤ÎMC¤Ç¤Ï»³Â¼¤¬¡ÖÂåÉ½¶Ê¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¶Ê¤¿¤Á¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¤Ï¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤òÅ¸³«¡£¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Î100¤Î¤â¤·¤â¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç±éÁÕµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ºå°æ°ìÀ¸¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¶Ê¤¬À®Ê©¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢ÆôÀî¸µµ¤¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤â¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¶Ê¤¿¤Á¤ÏÀ®Ê©¤·¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯³Ú¶Ê¤ò¡ÈÀ®Ê©¡É¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¦Í¡£¾®ÁÒÀ¿»Ê¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØFM SAKAI¡ÙºÆ¸½´ë²è¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤«¤ë¤¿¡×¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢½ª»Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖPresent¡×¡Öº£Æü¤ÎÀÀ¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤Å¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬Â³¤¡¢»³Â¼¤Ï¡ÖÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡Ö²óÅ¾ÌÚÇÏ¡Ê¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡×¡Ö¥Ù¥¬¡Á²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ÎËÌ¶ËÀ±¡Á¡×¡ÖÀäÂÎÀäÌ¿!!!¡×¡ÖQuville¡×¤È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡ÖBirds¡×¤ÇËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±éÁÕ¤·¤¿¤¤³Ú¶Ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤ÎÂç¤¤µ¤ò¥Ç¥·¥Ù¥ë·×¤ÇÂ¬Äê¤·¤ÆÁª¶Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¿Íµ¤¶Ê¡ÖLOVE 2010¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÆôÀî¤Ï¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ä¤Ê¡×¤È´¶³´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡Öreboot ¡ÁÄü¤á¤Ê¤¤»í¡Á¡×¤È¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ®¤ìÀ±¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£10·î1Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¤Ï17¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥é¥¤¥Ö¤ò¸á¸å8»þ¤«¤é¼Â»Ü¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¤ÏÁ°²ó¤ÎBillboard LIVE¥Ä¥¢¡¼±ÇÁü¤òYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢12·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊBillboard LIVE¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØKLEW¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤áÄ¾¤¹»î¤ß¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¡È¤³¤Ü¤ì¶Ê¡É¤¿¤Á¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿Ç»Ì©¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢flumpool¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M01. ¤Ä¤Ê¤¬¤ê
M02. ¤·¤ª¤ê
M03. WINNER
M04. for no one
M05. ¥µ¥¤¥ì¥ó
M06. ·¯¤Î¤¿¤á¤Î100¤Î¤â¤·¤â
M07. Present
M08. º£Æü¤ÎÀÀ¤¤
M09. ¤¤¤¤Å¤¯
M10. ²óÅ¾ÌÚÇÏ¡Ê¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
M11. ¥Ù¥¬¡Á²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ÎËÌ¶ËÀ±¡Á
M12. ÀäÂÎÀäÌ¿!!!
M13. Quville
M14. ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¬¡¼¥ë
M15. Birds
EN1. LOVE 2010
EN2. Î®¤ìÀ±