RADWIMPS、メジャーデビュー20周年特番をスペースシャワーTVで放送 撮影が最も過酷だったMVは…？
RADWIMPSが、メジャーデビュー20周年を記念した特別番組『V.I.P. ーRADWIMPSー』に出演することが決定した。番組はスペースシャワーTVにて、28日午後10時より放送される。
【番組カット】楽しそうにトークするRADWIMPS・野田洋次郎ソロカットほか
同番組では、RADWIMPSのボーカル・ギターの野田洋次郎と、ベースの武田祐介が出演。これまで発表されてきた歴代ミュージックビデオを改めて鑑賞しながら、それぞれの撮影時の思い出や制作時のエピソードを語り合う。「撮影が最も過酷だったMV」や「お気に入りのMV」など、本人たちだからこそ明かせる裏話が満載の内容となっている。MCはラジオなどで活動するタカノシンヤが務める。
また、4年ぶりとなるニューアルバム『あにゅー』についても特集を展開。収録曲の詳細や制作過程などに深く切り込み、デビュー20周年の節目に生み出された最新作の魅力に迫る。
番組では、これまでの歩みと現在、そして未来についてもメンバー自身の言葉で語られており、RADWIMPSのファンはもちろん、音楽ファンにとっても必見の1時間となりそうだ。
あわせて、8日にニューアルバム『あにゅー』をリリースし、アリーナ規模の全国ツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』の開催も控えるなど、バンドは20周年イヤーを迎えてさらなる飛躍を見せている。
なお、関連番組として、2018年6月に開催された全国ツアーの模様を収録した『RADWIMPS「Road to Catharsis Tour 2018」SPECIAL』が14日午後10時より放送されるほか、ミュージックビデオを特集した『RADWIMPS MUSIC VIDEO SPECIAL』が21日午後10時よりオンエアされる予定となっている。
