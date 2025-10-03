ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡õÎëÌÚÊ¡¡¢»ÒÌò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«ÅÇÏª¡¡Å¾µ¡¤ò¸ì¤ë¡Ö¤â¤¦»ÒÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎßÀÅÄÎ¶¿Ã¤ÈÎëÌÚÊ¡¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å0¡§45¡Á¸å2¡§00¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ªÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡õÎëÌÚÊ¡
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ó¶á¤ÈËþÅç¤¬¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÂæËÜ¤â»Å¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡£Ã¯¤¬Î¹¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç·è¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦ÏÂ¸÷»Ô¤òÎ¹¤¹¤ë¡£
¡¡ßÀÅÄ¤ÈÎëÌÚ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂ¸÷»Ô¤Î»ØÄêÊ¸²½ºâµìÉÚ²¬²È½»Âð¤Î¤¢¤ë¡Ö¿·ÁÒ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÌ±²È±à¡×¡£¤È¤â¤Ë2006Ç¯¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2¿Í¤Ï¸½ºß¡¢ßÀÅÄ¤¬25ºÐ¡¢ÎëÌÚ¤¬21ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê·ó¶á¡¦ËþÅç¤Î4¿Í¤Ç¸ÅÌ±²È¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Ì±²È±à¤Î±¿±Ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Þ²ó¤·ÂÐ·è¡£ËÜÆü¤ÎÎ¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»ÙÊ§¤¤¤òÃ¯¤¬¤¹¤ë¤«·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤Î1ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÍÄÃÕ±à°ÊÍè¡¢¤³¤Þ²ó¤·¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ßÀÅÄ¤È¡ÖÀäÂÐ¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¢¤ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½éÀï¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ»ÒÌò¤«¤é¤â¤¦20Ç¯¤Î·ÝÎò¤Ë¤Ê¤ëßÀÅÄ¤ÈÎëÌÚ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤è¤¯¥Ð¥°¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦·ó¶á¤Ë¡¢¡Ö1¼þ²ó¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤â¤¦¡×¤È¾Ð¤¦ßÀÅÄ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤«¡¢1²ó¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ËÍè¤¿´¶¤¸¡©¡×¤È¤¤¤¦ËþÅç¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢ßÀÅÄ¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë1²ó¼¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÎëÌÚ¤â¡ÖËÍ¤â¾®5¤«¤éÃæ2¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¤¤¤¦¤«³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÒÌò¤«¤éÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÇº¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÅ¹¤ÏÁÏ¶È30Ç¯¡Ö¤À¤ó¤´¤ÎÈþ¹¥¡×¡£5ÉÊ¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¼Ö¤ËÌá¤ê¡¢¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢ßÀÅÄ¤ÈÎëÌÚ¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ËþÅç¤Î¡ÖÊ¡¤¯¤ó¡¢TGC¤«¤Ê¤ó¤«½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¡Ê»ûÅÄ¡Ë¿´¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿´¤¯¤ó¤Ï3¤Ä4¤Ä²¼¡×¡Ö¸¶ºÚÇµ²Ú¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤ÏËÍ¤¬¾®4¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¡×¤ÈÎëÌÚ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ßÀÅÄ¤â¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¤Ï¾®5¡¦6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â»ÒÌò¤«¤é³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¼¡¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖSTREAMER LABORATORY WAKO¡×¡£¥Ô¥¶¤ä¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤Ê¤É·×7ÉÊ¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¡¢ÎÁÍý¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ëº£ÅÙ¤ÏÎØÅê¤²ÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£ÎØÅê¤²¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤ÏÅ¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÀäÉÊ¥Ô¥¶¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡£¼¡¤ÎÅ¹¤Ï¼«²ÈÀ½¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¼«Ëý¤Î¡Ö365ANNIVERSARY¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥±¡¼¥¤Ê¤É·×10ÉÊ¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡£±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¥±¡¼¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·ó¶á¤ÈËþÅç¤Î²Î¥Í¥¿¤¬¤µ¤¯Îö¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿4¿Í¤Ï¡¢·ó¶á¤ÎÄó°Æ¤Ç¡ÖÃæ2¤·¤ê¤È¤ê¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿4¿Í¤ÏºÆ¤Ó¡¢»ÒÌò¤«¤é³èÌö¤·Â³¤±¤ëßÀÅÄ¤ÈÎëÌÚ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£ÎëÌÚ¤Ï14ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤Ç´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤â¤¦»ÒÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÇ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¥®¥ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢18ºÐ¤Î»þ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÅ¾µ¡¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¥á¥·¥É¥é¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥«¡¼¥é¥¸¥ª¡×¡£À¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹Ì¼¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¿Æ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢ßÀÅÄ¤ÈÎëÌÚ¤¬¿¿Ùõ¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÅ¹¤Ï½»Âð³¹¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤à¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖTanto Tanto¡×¡£ÎÁÍý¤òÂÔ¤Ä´Ö¤ËºÇ¸å¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï·ó¶á¤ÈËþÅç¤¬5¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ÎëÌÚ¤¬7¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ßÀÅÄ¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ºÇ½ª·èÀï¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ç»ÙÊ§¤¤Ã´Åö¤¬·è¤Þ¤ë¡£
