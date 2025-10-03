KEY TO LIT、全国ツアー後の目標明かす 『Eye-Ai』＋和服姿で表紙に登場
ジュニア内グループ・KEY TO LITが、17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい）＋Vol.12（ザ・ショット）表紙に登場する。
【写真】キリッと赤が映える中島健人のショットも掲載
現在、全国ライブツアー中のKEY TO LITが、ハロウィンの季節に、日本の文化を海外にも届ける英文誌にふさわしい和装衣装で登場。結成から現在までを振り返り、またライブツアー、さらにそれを終えた先の目標についてまでたっぷりと語るトークも含め全12ページ（内1ページは和訳ページ）が展開される。
また、独自の世界観を武器に突き進む中島健人は新曲をリリースするにあたり、「決意表明」だと明かす今作に込めた思いを語る。さらに今年訪れた海外でのエピソードも深掘り。パリで両親の写真をオマージュした裏話も飛び出す。
