「日経225ミニ」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限4836枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4836枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4836( 4836)
ソシエテジェネラル証券 2241( 2241)
SBI証券 3786( 2054)
楽天証券 1974( 626)
松井証券 599( 599)
マネックス証券 313( 313)
三菱UFJeスマート 259( 203)
ドイツ証券 105( 105)
日産証券 68( 68)
フィリップ証券 55( 55)
インタラクティブ証券 19( 19)
岩井コスモ証券 7( 7)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 101( 101)
ABNクリアリン証券 51( 51)
松井証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 45( 31)
SBI証券 48( 28)
楽天証券 52( 20)
マネックス証券 16( 16)
JPモルガン証券 11( 11)
フィリップ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 3( 3)
ドイツ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 126802( 126802)
ソシエテジェネラル証券 73400( 73400)
SBI証券 78420( 43008)
松井証券 22995( 22995)
楽天証券 35350( 18268)
サスケハナ・ホンコン 12054( 12054)
バークレイズ証券 10509( 10509)
JPモルガン証券 6421( 6421)
日産証券 5728( 5728)
三菱UFJeスマート 8541( 4451)
マネックス証券 4020( 4020)
ゴールドマン証券 3084( 3078)
ビーオブエー証券 2936( 2936)
モルガンMUFG証券 1466( 1466)
フィリップ証券 1310( 1310)
ドイツ証券 422( 422)
インタラクティブ証券 341( 341)
みずほ証券 303( 303)
大和証券 186( 186)
広田証券 133( 133)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース