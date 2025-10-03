¡Ú¥ë¥Ã¥¯¡Û¥×¥é¥À¤¬2026Ç¯½Õ²Æ¥ì¥Ç¥£¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£¡ÖBODY OF COMPOSITION¡×¡¢Éþ¤¬¸ì¤ë¿·¤¿¤ÊÄ´ÏÂ
¥ß¥é¥Î¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥À2026Ç¯½Õ²Æ¥ì¥Ç¥£¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡£¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBODY OF COMPOSITION¡×¡£ÈÅÍô¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë±þÅú¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥À¤Ï¡ÖÃê½Ð¡×¤È¡ÖßÉ²á¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÉþ¤ËÂ÷¤·¡¢°Õ³°À¤ÈÄ´ÏÂ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of PRADA
°Õ³°À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹
º£µ¨¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î¥³¡¼¥É¤ò²òÂÎ¤·¡¢ºÆ¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÆ±³Ê¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ÎÅµ·¿¤òºþ¿·¡£·¿ÇË¤ê¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¥Ü¥Ç¥£¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢°áÉþ¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ÕÌ£¤òºÆ¹Í¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Courtesy of PRADA
¸ª¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤ä¡¢¥·¥§¥¤¥×¤òÇÓ¤·¤¿¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤È°áÉþ¤Î´Ø·¸¤òÌä¤¤Ä¾¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤Ê¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Öº£¡×¤È¤¤¤¦»þÂåÀ¤Ë¸Æ±þ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
Courtesy of PRADA
Éþ¤¬»ý¤Äº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤«¤±
¥ß¥¦¥Ã¥Á¥ã¡¦¥×¥é¥À¤È¥é¥Õ¡¦¥·¥â¥ó¥º¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÉþ¤Îº¬¸»Åª¤ÊÌò³ä¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤¦¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤ä¤«¤ÇÎ®Æ°Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢Áõ¾þÀ¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¤âÆü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò½É¤·¡¢¥â¡¼¥É¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶³¦¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÉþ¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö½÷À¤é¤·¤µ¤È¤Ï¤¤¤«¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤ÊÌä¤¤¤¬Àø¤ß¡¢¥×¥é¥À¤¬¾ï¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÃÎÅª¤Ê¥â¡¼¥É¤Î»ÑÀª¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Courtesy of PRADA
¥×¥é¥À¤Î¸½ÂåÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖBODY OF COMPOSITION¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤¿¤ÀÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãê½Ð¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤°ÕÌ£¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä´ÏÂ¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤È¼«Í³¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥â¡¼¥É¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¥×¥é¥À¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥³¡¼¥É¤ò²òÂÎ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÀø¤àÊ¸²½Åª°ÕµÁ¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È³«¤«¤ì¤¿ÁÏÂ¤¤Î¾ì¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥×¥é¥À ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
0120 45 1913
www.prada.com
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
