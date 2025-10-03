「いよいよ最終段階」28歳オランダ代表MFはバルセロナとの契約延長が目前か。「残すはボーナスの条件調整のみ」と現地紙
オランダ代表で59試合出場の実績がある実力者は、ラ・リーガ屈指の名門に留まる可能性が高まっているようだ。
スペイン紙『Mundo Deportivo』によると、バルセロナのMFフレンキー・デ・ヨングは、クラブとの契約延長が迫っている。現行契約は来夏で満了となり、2029年６月末までの新契約締結に向けて交渉中とのこと。
すでに固定給与と契約期間については口頭合意に至っているようで、同メディアは「交渉はいよいよ最終段階に入っており、残すはボーナスの条件調整のみ」「まだ正式に決定していないが、10月15日にサインするだろう」と報道している。
2019年７月に加入して以降、ここまで公式戦で通算266試合に出場するなど、若返りが進むチームですっかり古参メンバーになっている28歳のデ・ヨング。バルサもその存在を大切に思っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
