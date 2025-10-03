「日経225ミニ」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限2万745枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万745枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20745( 19745)
ソシエテジェネラル証券 11595( 11595)
SBI証券 7973( 3289)
楽天証券 4817( 1635)
松井証券 1330( 1330)
三菱UFJeスマート 1141( 997)
マネックス証券 516( 516)
フィリップ証券 208( 208)
インタラクティブ証券 156( 156)
日産証券 144( 144)
ドイツ証券 57( 57)
バークレイズ証券 50( 50)
立花証券 20( 20)
ゴールドマン証券 16( 16)
岩井コスモ証券 12( 12)
シティグループ証券 5( 5)
光世証券 1( 1)
JPモルガン証券 1000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1947( 447)
ソシエテジェネラル証券 1296( 296)
楽天証券 321( 175)
SBI証券 257( 143)
マネックス証券 100( 100)
フィリップ証券 92( 92)
三菱UFJeスマート 71( 45)
松井証券 19( 19)
インタラクティブ証券 14( 14)
立花証券 10( 10)
日産証券 10( 10)
ドイツ証券 9( 9)
岩井コスモ証券 4( 4)
JPモルガン証券 2504( 4)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 287602( 287602)
ソシエテジェネラル証券 181602( 181522)
SBI証券 122246( 49526)
バークレイズ証券 35567( 35567)
松井証券 30569( 30569)
楽天証券 59606( 29690)
日産証券 14505( 14505)
モルガンMUFG証券 9526( 9526)
ビーオブエー証券 9125( 9125)
三菱UFJeスマート 14399( 8333)
野村証券 7735( 7555)
BNPパリバ証券 7424( 7424)
JPモルガン証券 7331( 7331)
マネックス証券 6234( 6234)
ゴールドマン証券 4448( 4436)
みずほ証券 4437( 4435)
フィリップ証券 2623( 2623)
広田証券 2477( 2477)
インタラクティブ証券 2045( 2045)
UBS証券 2004( 2004)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース