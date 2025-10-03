「TOPIX先物」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万2679枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2679枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12679( 12679)
ソシエテジェネラル証券 8575( 8575)
HSBC証券 2936( 2936)
JPモルガン証券 2708( 2708)
ゴールドマン証券 2587( 2521)
バークレイズ証券 2131( 2131)
ビーオブエー証券 1741( 1741)
モルガンMUFG証券 535( 535)
UBS証券 345( 341)
ドイツ証券 183( 183)
シティグループ証券 168( 160)
松井証券 106( 106)
日産証券 92( 92)
BNPパリバ証券 79( 79)
SBI証券 75( 55)
広田証券 28( 28)
サスケハナ・ホンコン 20( 20)
光世証券 18( 18)
インタラクティブ証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 11( 11)
野村証券 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース