「TOPIX先物」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万5046枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万5046枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25046( 24919)
ソシエテジェネラル証券 23096( 23013)
JPモルガン証券 10737( 7385)
バークレイズ証券 7151( 6795)
モルガンMUFG証券 5776( 5576)
ゴールドマン証券 7576( 3154)
シティグループ証券 3902( 1774)
ビーオブエー証券 1597( 1371)
SBI証券 1288( 1208)
みずほ証券 2591( 811)
UBS証券 636( 620)
日産証券 607( 607)
SMBC日興証券 596( 564)
野村証券 743( 533)
ドイツ証券 492( 492)
BNPパリバ証券 402( 319)
大和証券 534( 287)
広田証券 250( 250)
三菱UFJeスマート 254( 236)
フィリップ証券 137( 137)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ゴールドマン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
