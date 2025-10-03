「日経225先物」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限6491枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6491枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6491( 6459)
ソシエテジェネラル証券 2208( 2208)
サスケハナ・ホンコン 1082( 1082)
JPモルガン証券 870( 870)
SBI証券 1114( 676)
バークレイズ証券 563( 563)
松井証券 551( 551)
ビーオブエー証券 424( 424)
楽天証券 448( 308)
シティグループ証券 292( 267)
日産証券 227( 227)
モルガンMUFG証券 194( 189)
ゴールドマン証券 164( 150)
インタラクティブ証券 143( 143)
UBS証券 96( 96)
三菱UFJeスマート 120( 84)
ドイツ証券 58( 58)
BNPパリバ証券 106( 52)
フィリップ証券 40( 40)
マネックス証券 30( 30)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
SBI証券 21( 19)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 18( 12)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
日産証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース