MSI、500Hz駆動に対応するQD-OLEDパネル採用ゲーミングモニター「MAG 272QP QD-OLED X50」
エムエスアイコンピュータージャパンは10月3日、ゲーミングモニターの新製品として500Hz駆動をサポートする「MAG 272QP QD-OLED X50」を発売した。メーカー想定売価は158,800円前後。
QD-OLEDパネルを採用したことで、最大500Hzもの高速リフレッシュレートと0.03ms（GTG）の応答速度での動作をサポートし、なめらかで残像感の少ない画面表示を行えるゲーミングモニターの新製品。量子ドットを組み合わせたことでsRGB 100%、AdobeRGB 98%、DCI-P3 99%をカバーする極めて高い色再現性を備えたほか、AIビジョン、ナイトビジョン、FreeSync Premium Proなどゲームに役立てられる便利機能を搭載。パネルプロテクトやピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出機能で焼き付きを抑制する「MSI OLED CARE 2.0」に対応する。
