「日経225先物」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万7640枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万7640枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27640( 24110)
ソシエテジェネラル証券 18657( 17250)
SBI証券 5939( 4007)
JPモルガン証券 5277( 3597)
バークレイズ証券 3019( 2638)
モルガンMUFG証券 2127( 1836)
野村証券 4096( 1803)
日産証券 1853( 1720)
ゴールドマン証券 2822( 1533)
松井証券 1182( 1182)
BNPパリバ証券 1382( 826)
楽天証券 1135( 753)
大和証券 1351( 712)
ドイツ証券 649( 649)
みずほ証券 693( 538)
ビーオブエー証券 1262( 506)
三菱UFJeスマート 592( 478)
UBS証券 607( 419)
インタラクティブ証券 302( 302)
三菱UFJ証券 387( 273)
シティグループ証券 372( 0)
東海東京証券 69( 0)
SMBC日興証券 25( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 184( 184)
松井証券 69( 69)
SBI証券 54( 50)
ABNクリアリン証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 24( 24)
楽天証券 20( 16)
フィリップ証券 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース