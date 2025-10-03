日本時間3日、ワイルドカードシリーズ第3戦が各地で3試合行われました。

ナ・リーグ中地区2位のカブスは西地区2位のパドレスと対戦。2回に鈴木誠也選手がパドレス先発のダルビッシュ有投手からツーベースを放つと、この回に2点を奪って先制。7回にもホームランで1点を追加し、最終回に1点を返されるもリードを守り切りました。これで2勝1敗として、同地区で優勝しているブリュワーズとの地区シリーズ進出を決めています。

ア・リーグ東地区2位のヤンキースは同地区3位のレッドソックスと対戦。日本時間1日の初戦を落としましたが、2戦目で勝利し1勝1敗に。この日は打線が4回に打者一巡の猛攻で4点を奪うと、先発のキャメロン・シュリトラー投手が8回12奪三振無失点の好投。最後はクローザーのデービッド・ベッドナー投手が締め、2連勝で地区シリーズ進出を決めました。

ア・リーグ中地区2位のタイガースは同地区で優勝したガーディアンズと対戦。逆転優勝を許した因縁の相手でしたが、7回に中軸の3連続タイムリーが飛び出すなど6得点を奪い勝利。西地区優勝の60号の大台を決めたカル・ローリー選手擁するマリナーズとの地区シリーズ進出が決まりました。

この結果、地区シリーズに進出するすべてのチームが決定。2連勝で進出を決めたドジャースに加え、カブス、ヤンキース、タイガースが日本時間5日から始まる地区シリーズに進みます。

▽ワイルドカードシリーズ結果

【第1戦】

ドジャース 10ー5 レッズ

カブス 3-1 パドレス

レッドソックス 3ー1 ヤンキース

タイガース 2ー1 ガーディアンズ

【第2戦】

ドジャース 8ー4 レッズ

パドレス 3-0 カブス

ヤンキース 4ー3 レッドソックス

ガーディアンズ 6ー1 タイガース

【第3戦】

カブス 3ー1 パドレス

ヤンキース 4ー0 レッドソックス

タイガース 6ー3 ガーディアンズ

【地区シリーズ】ドジャースーフィリーズカブスーブリュワーズタイガースーマリナーズヤンキースーブルージェイズ