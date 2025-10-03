¿¹ÏÆÎÉÂÀ¤ÎJ¥ê¡¼¥°ºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö³°¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¡×Áª¼ê¤¿¤Á
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¿¹ÏÆÎÉÂÀ»á¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¸«¤Æ¤¤¿¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢£Ê¥ê¡¼¥°ºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹¶·âÅª¤ÊDF¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¿¹ÏÆ»á¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê11¿Í¤òÁª¤ó¤À¤«¡£
¡¡´ð½à¤Ï¼«Ê¬¤¬¸½Ìò¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¡¢ÂÐÀï¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï³°¤·¡¢¤¤¤Þ¹ñÆâ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤â´Þ¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£³¤Ç¤¹¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹¶·âÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Áª¼ê¤Î»þ¤â¹¶·â¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤ÏGK¤«¤é¹¶·â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢DF¿Ø¤¬¹¶·â¤Î»ÊÎáÅã¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ËÜÅö¤Ï¿¹ÏÆÎÉÂÀ¤âÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»ö¤ò¸«¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¶ì¾ð¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ï½ü¤±¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
GK¡¡À¾Àî¼þºî¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
¡¡ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢GK¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°àú¤Ç¤¹¡£GK¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â°ìÎ®¤Ç¤¹¤·¡¢À¾Àî¼þºîÁª¼ê¤È¸À¤¨¤Ð¥¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼þºî¡¢¤³¤³¤Ë¤¯¤ì¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éÁ´¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¤Î¼Á¤Ï¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¿¤Á¤¬Á°¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇØ¸å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤é¤ì¤¿»þ¤Ç¤â¡¢À¾ÀîÁª¼ê¤ÏDF¤Î¸å¤í¤Î¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢DF¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Í´ÖÀ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡£»×¤¤¤¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤í¤è¡×¤È¡¢Ì£Êý¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¤è¤ê¿®Íê´Ø·¸¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â»×¤¤¤¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ú£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹¶·âÅª¡Û
£³¥Ð¥Ã¥¯º¸¡¡ËêÌîÃÒ¾Ï¡Ê¸µ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Û¤«¡Ë
¡¡¸å¤í¤«¤é¹¶·â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î´ð½à¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤Ï¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤¨¤ë¤·¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¸å¤í¤«¤éÁê¼ê¤òÇí¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤«¤é°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÁ´¤¯¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢£±ÂÐ£±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ç¯Îð¤ÏËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬°ì¤Ä¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤òÆ±µéÀ¸¤«¸åÇÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤µ÷Î¥¤¬¶á¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¥Þ¥¤¬¤¤¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
£³¥Ð¥Ã¥¯Ãæ±û¡¡¿¹½Å¿¿¿Í¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¡ÊÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹¡ËÆ®è½²¦¤µ¤ó¤ÈÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËêÌî¤â¹¶·â¤¬¹¥¤¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æ®è½²¦¤µ¤ó¤òÆþ¤ì¤ë¤È£³¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤ß¤ó¤Ê¾å¤¬¤Ã¤ÆDF¥é¥¤¥ó¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥È¡¼¥¿¥ëÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¿¹½ÅÁª¼ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡££±ÂÐ£±¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È´·²¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶õÃæÀï¤Ë¤â¶¯¤¤¡£ËêÌîÆ±ÍÍ¡¢£±ÂÐ£±¤ÇÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò¤Û¤Ü¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎDF¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¶·â¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¤·¡¢¸åÊý¤«¤é±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤òÁ°Àþ¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸å¤í¤«¤é¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¿¹½ÅÁª¼ê¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤â¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤ÎFW¤¬¡ÖÈ´¤±¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤âÏÓ¤À¤±¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¡ÖÁ°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¥Ð¥Ã¥¯±¦¡¡±öÃ«»Ê¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
¡¡£±ÂÐ£±¤ÎÇ½ÎÏ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¹¶·âÎÏ¤â¹â¤¯¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¸å¤í¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤Î¤¬±öÃ«Áª¼ê¤Î¤è¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Î°ÒÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê¡Ê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡ËÀï¤«¤Ê¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î¶á¤¯¤Ç¹Åç¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢¥·¥ª¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢GK¤ÎÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¥µ¥¤¥É¤ËÃÆ´Ý¥¥ã¥Î¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢GK¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿»þ¤Ë²¿¤È¤¤¤¦²½¤±Êª¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â±öÃ«Áª¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤DF¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤äÆ±¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢±öÃ«Áª¼ê¤ÏµÕ¥µ¥¤¥É¤äºÇÁ°Àþ¤ÎFW¤Þ¤Ç¸«¤Æ¡¢Áê¼êDF¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤«¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î16Æü¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Ç¤âÃæÂ¼ÁðÂÀÁª¼ê¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤¬±öÃ«Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¡ÚÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¡Û
¥Ü¥é¥ó¥Á¡¡±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¸µ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Û¤«¡Ë
¡¡¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°Û¼¡¸µ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥¦¥È²óÅ¾¤ò³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤ò³Ý¤±¤ÆFW¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤òºî¤ë¤È¤«¡¢È´·²¤Ë¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¤¥¿¥Ã¥Á¿ô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤ÍýÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥Á¡¼¥à¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÇDF¤â°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤¬¥³¡¼¥¹¤òÄù¤á¤¿»þ¤Ë¤ÏDF¤Ï¼«Ê¬¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢°ì½ï¤ËÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥é¥ó¥Á¡¡ÃæÂ¼·û¹ä¡Ê¸µÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¡¡·û¹ä¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·û¹ä¤µ¤ó¤ÏÌ£Êý¤ÎFW¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆËÍ¤ÏDF¤Ç¤½¤ÎÁê¼ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ê¡×¤È°ã¤¦Áª¼ê¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤¿¤Î!?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë·ù¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØ¸å¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â120¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£DF¤È¤·¤Æ¤Ï120¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¢¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢90Ê¬Àï¤¦¤Ê¤«¤Ç¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÂÎÎÏ¤¬ºï¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢·û¹ä¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤³¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¸å¤í¤ò¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·û¹ä¤µ¤ó¤Ï¤è¤êÁ°¤ÇÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡¡¶ðÌîÍ§°ì¡Ê¸µ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Û¤«¡Ë
¡¡¥¯¥í¥¹¤ÎÀºÅÙ¤¬¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£¶ðÌî¤µ¤ó¤òÈ´¤¯¥¯¥í¥Ã¥µ¡¼¤òËÍ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£±¿Æ°ÎÌ¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¹¶·â¤Ë¤â´Ø¤ï¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¨¤ë¡£¼éÈ÷¤Ç¤â£±ÂÐ£±¤ÇÈ´¤«¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¹¶·âÅª¤Ê£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¥µ¥¤¥É¤Î£±ÂÐ£±¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¶ðÌî¤µ¤ó¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ðÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¸Ä¿Í¤Ç¤â»Å³Ý¤±¤ÆÆÍÇË¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Ç¤¤ë¡£°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ðÌî¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÁÈ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤È¤Ï¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡¡Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¡¡ËÍ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëÄ¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸39ºÐ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Áö¤ì¤ÆÆ®¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¾å²¼Æ°¤·¤ÆÀ©°µ¤Ç¤¤ë±¿Æ°ÎÌ¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶·â¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤â¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢DF¤È¤·¤Æ¤â£±ÂÐ£±¤Î¥Ð¥È¥ë¤Çµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤ÆÆ®¤¦¤Î¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ì£Êý¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇüÂç¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¡£ËêÌîÆ±ÍÍ¡¢Ä¹Í§Áª¼ê¤ÏËÍ¤ÎºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï³°¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¡Ú£±¥È¥Ã¥×¤ÏÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¤¢¤ÎÁª¼ê¡Û
±¦¥·¥ã¥É¡¼¡¡ÇðÌÚÍÛ²ð¡Ê¸µ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Û¤«¡Ë
¡¡¤Þ¤º¥·¥ã¥É¡¼¤Î£²Ëç¤òÁª¤ó¤À´ð½à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹¶¤á¤ëÊý¸þ¤«¤é¸«¤Æ±¦¤Ïº¸Íø¤¤ÎÁª¼ê¡¢º¸¤Ë¤Ï±¦Íø¤¤ÎÁª¼ê¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È¡£¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÛ²ð¤Ï¡ÖÁö¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Áö¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²ÎóÌÜ¤«¤éÁê¼ê¤ÎÇØ¸å¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸å¤í¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÃæÈ×¤Ë²¼¤ê¤Æ¥Ñ¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥¹¤â½Ð¤»¤ë¡¢¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î¤è¤µ¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼é¤ê¤Å¤é¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍÛ²ð¤Ç¤¹¡£
º¸¥·¥ã¥É¡¼¡¡¾®Ìî¿Æó¡Ê¸µ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Û¤«¡Ë
¡¡¿Æó¤µ¤ó¤ÎÁ´À¹´ü¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Æó¤µ¤ó¤Î¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤»×¤¤¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Æ°¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¤â½Ð¤»¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤Æ¤Æ¡¢ÍÛ²ðÆ±ÍÍ¡¢´í¸±¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÂ¿¤¯ºî¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Æó¤µ¤ó¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤µ¤Ó¤Î¥Ñ¥¹¤È¤«¤òDF¤¬Æþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¹¤ò¥ß¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍÛ²ðÆ±ÍÍ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¾õ¶·È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£Áª¼ê¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
£±¥È¥Ã¥×¡¡¶½Ûñ¿µ»°¡Ê¸µ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Û¤«¡Ë
¡¡ËÍ¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿µ»°¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¥»¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¤â½Ð¤»¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëFW¤ÏÈà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¿µ»°¤È½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤µ¤Ó¤Î¥Ñ¥¹¤òÂÇ¤Ä»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶¹¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤âÌµÍý¤ä¤êÄÌ¤»¤Ð¡¢¿µ»°¤¬¼ý¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¿µ»°¤Ê¤é¼ý¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¡£¿µ»°¤Û¤É¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¤É¤Á¤é¤¬Ôú¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤¤¡£¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÃËµ¤¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ä¤í¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Ôú¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Éé¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾¡Éé¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹ÏÆÎÉÂÀ¡¡
¤â¤ê¤ï¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡¿1986Ç¯£´·î£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©Ê¡»³»Ô½Ð¿È¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æ¡¼¥¹¤«¤é2005Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£ÅÓÃæ¡¢°¦É²FC¤Ø£±¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¹Åç¤Ç¤Ï2012Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2013¡Á19Ç¯¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°Ê¹ß¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢°¦É²FC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¹¶·âÅª¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Ö°¦É²FC¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¨¥Ê¥¸¥ã¥¤¥¶¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£