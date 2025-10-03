KEY TO LIT、和装衣装で「Eye-Ai」＋表紙登場 先の目標も語る
【モデルプレス＝2025/10/03】KEY TO LIT（キテレツ）が、10月17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai（あいあい）』＋Vol.12（発行：ザ・ショット）の表紙に登場する。
【写真】ジュニア再編成 新グループメンバー
表紙は、現在全国ライブツアー中のKEY TO LIT。ハロウィンの季節に、日本の文化を海外にも届ける英文誌にふさわしい和装衣装で登場する。また、誌面では結成から現在までを振り返り、ライブツアー、さらにそれを終えた先の目標についてまでたっぷりとトークも掲載されている（全12P／内1Pは和訳ページ）。
なお、今号には中島健人も登場。新曲をリリースするにあたり、決意表明だと語る今作に込めた思いを語っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジュニア再編成 新グループメンバー
◆KEY TO LIT「Eye-Ai」＋Vol.1で表紙
表紙は、現在全国ライブツアー中のKEY TO LIT。ハロウィンの季節に、日本の文化を海外にも届ける英文誌にふさわしい和装衣装で登場する。また、誌面では結成から現在までを振り返り、ライブツアー、さらにそれを終えた先の目標についてまでたっぷりとトークも掲載されている（全12P／内1Pは和訳ページ）。
◆中島健人も登場
なお、今号には中島健人も登場。新曲をリリースするにあたり、決意表明だと語る今作に込めた思いを語っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】