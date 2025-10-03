３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３５３円２５銭（０・８９％）高の３万９９４１円１６銭だった。

３日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち２５３銘柄（約７６％）が上昇した。

前日の米株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ期待の高まりから、主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場では、幅広い銘柄に買い注文が入った。特に、半導体関連銘柄を含む電機や情報・通信株の値上がりが寄与した。

上昇率は、前日に対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」の米オープンＡＩとの提携を発表した、日立製作所（１０・２６％）がトップだった。次いで、東京電力ホールディングス（ＨＤ）（８・４６％）、ルネサスエレクトロニクス（７・２８％）の順に大きかった。

下落率は、良品計画（７・３５％）が最大で、ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（６・０９％）、すかいらーくＨＤ（３・６５％）と続いた。

市場では「堅調に推移していた半導体関連株だけでなく、前日までに下落していた銘柄が反動で値上がりした」（大手証券）との見方があった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比８３２円７７銭（１・８５％）高の４万５７６９円５０銭で、９月２５日につけた終値の最高値（４万５７５４円９３銭）を更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４１・７７ポイント（１・３５％）高い３１２９・１７。