中島健人、“決意表明”新曲に込めた思い＆海外での裏話語る「Eye-Ai」＋Vol.12登場
【モデルプレス＝2025/10/03】歌手・俳優の中島健人が、10月17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai（あいあい）』＋Vol.12（発行：ザ・ショット）に登場する。
【写真】中島健人、両親の写真公開
独自の世界観を武器に突き進む中島は新曲をリリースするにあたり、決意表明だと語る今作に込めた思いを語る。さらに、2025年に訪れた海外でのエピソードも深掘り。パリで両親の写真をオマージュした裏話も飛び出す。
今号の表紙はKEY TO LIT（キテレツ）。ハロウィンの季節に、日本の文化を海外にも届ける英文誌にふさわしい和装衣装で登場する。（modelpress編集部）
◆中島健人、決意表明だと語る新曲に込めた思い
◆表紙はKEY TO LIT
