º£±Ê¾ºÂÀ¤¬¡Ö¥ª¥â¥í¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥Ó¡¼¥ë¤Þ¤ß¤ì¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ë¾Ð·â¡Ö²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ów¡×
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2¾¡1ÇÔ¡Ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÏÃÂêÆÈÀê¤Îº£±Ê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥·¥«¥´¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3Àï¤òÀï¤¤3-1¤Ç¾¡Íø¡£2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹çÄ¾¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ïº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬Âç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¤È¤í¤ó¤È¤·¤¿ÌÜ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»¿¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç®¶¸¤Î½Ë¾¡²ñ¤Ç¡¢º£±Ê¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î»ñ¼Á¤ò½½Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£MLB¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¤¬¡È¥Ð¥É¡É¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ð¥É¥ï¥¤¥¶¡¼¾®ÉÓ¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¹½¤¨¤ë¤È¡¢º¸ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¶¯Îõ¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿Æ±Î½¤Ë¼ò¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼º£±Ê¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»¿¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó£÷¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸÷µ±¤¯ÃË¡×
¡Ö¸µµ¤½Ð¤ë¡×
¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥ª¥â¥í¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×
¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¤³¤ì¡×
¡Ö²¶¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¾å¼ê¤¤¤ó¤À¤¼¡×
¡ÖWBC¤«¤éËè¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¥ß¡¼¥àºî¤ê¾å¤²¤ëÅ·ºÍÍÍ¡×
¡Öº£±ÊÀèÀ¸¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È??¤Ç¤âÌµÁÐ¤·¤È¤ë¡×
¡ÖÀèÀ¸ÌµÁÐ¤·¤¹¤®www¡×
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤«¤é¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÈÃÏ¶èÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¡£¡ÖDH·óÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç½Ð¾ì¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤â¤¦ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë