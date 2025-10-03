日向坂46河田陽菜、2nd写真集タイトルは「テイクオフ」 表紙4種も一挙解禁
【モデルプレス＝2025/10/03】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集のタイトルが『テイクオフ』（竹書房）に決定。あわせて、表紙カット4種が解禁された。
【写真】日向坂46河田陽菜、圧巻スタイル輝くビキニカット
本作のタイトルは『テイクオフ』に決定。少し天然だが、ステージでは圧倒的なパフォーマンス力を発揮し存在感を放ってきた河田の卒業と旅立ちにふさわしいタイトルとなった。
また、カバー4種も解禁。通常版はコペンハーゲンを代表するロケーションのひとつ、ベルヴュー・ビーチでの1枚。波打ち際に足をつけた瞬間、くるりと振り向いてニコっと微笑みかけたきらめきいっぱいのショットに。紀伊國屋書店限定版は、いつもより背伸びしたタイトなシルエットのモノトーンワンピてドレスアップしたカット。これから始まるストーリーを想像して、思わずドキっとしてしまうドラマティックな1枚になっている。
Sony Music Shop限定版はメン島のキャンプ場で見つけた可憐な花とのツーショット。「好き…きらい…」と花びらを使って、これから恋占いでもするのかと妄想できる飾りたくなるようなカバーに。＠Loppi・HMV限定版は温もりを感じるニットのほっかむりをつけてはにかむ表情の1枚。白夜のデンマークだからこそのやわらかな光と緑に包まれて、優しく微笑む河田に癒されるショットになっている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
