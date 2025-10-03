¡Ö¥¬¥ë¥×¥é¡×½Ð¿È¡¦×¢Àîçý²»¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï½Ð±é¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/03¡Û¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ß¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÃÊÌ´ë²è¡¿×¢Àîçý²»¡Ê¤Ò¤í¤«¤ï¡¦¤Þ¤ª¡¿20¡Ë¡Û
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¡Ê10⽉18⽇³«ºÅ¡÷ËëÄ¥¥á¥Ã¥»9-11¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¾ì¤ËÀøÆþ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ä½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ëÈþ½÷¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë
¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤Ä¤âºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÅØÎÏ¤ä·Ð¸³¤¬¼«Ê¬¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó½é¤á¤Æ¡ÖGirlsAward¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Çµ¤¹çMAX¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
