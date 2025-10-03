長谷川京子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/03】女優の長谷川京子が10月3日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップス姿で美しい肩のラインを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】長谷川京子、豪華自宅でのオフショル姿

◆長谷川京子、自宅でオフショルダー姿を公開


長谷川は「先日、podcastをスタートしました。皆さん聴いてくださいましたか？」とつづり、自宅でヘッドホンを装着した写真を公開。オフショルダーのトップスを着用し、美しい肩や鎖骨のラインを大胆に披露している。

◆長谷川京子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「京子さんもご自宅もすべてが美しい」「圧巻のスタイル」「インテリアがおしゃれ」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「色っぽい」「憧れの女性」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

