長谷川京子、美肩ライン全開のオフショル姿 豪華自宅でのショットに「すべてが美しい」「色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の長谷川京子が10月3日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップス姿で美しい肩のラインを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】長谷川京子、豪華自宅でのオフショル姿
長谷川は「先日、podcastをスタートしました。皆さん聴いてくださいましたか？」とつづり、自宅でヘッドホンを装着した写真を公開。オフショルダーのトップスを着用し、美しい肩や鎖骨のラインを大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「京子さんもご自宅もすべてが美しい」「圧巻のスタイル」「インテリアがおしゃれ」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「色っぽい」「憧れの女性」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】長谷川京子、豪華自宅でのオフショル姿
◆長谷川京子、自宅でオフショルダー姿を公開
長谷川は「先日、podcastをスタートしました。皆さん聴いてくださいましたか？」とつづり、自宅でヘッドホンを装着した写真を公開。オフショルダーのトップスを着用し、美しい肩や鎖骨のラインを大胆に披露している。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「京子さんもご自宅もすべてが美しい」「圧巻のスタイル」「インテリアがおしゃれ」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「色っぽい」「憧れの女性」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】