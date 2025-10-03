±«½É¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é´ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤é¤ì¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª Å·°æ¤¬Êø¤ì¤ëÁ°¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤¤¤¬¡Ä¡¿¿·¡ª¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»ô¤¤Êý©
¡Ø¿·¡ª¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¡Ê¤Ô¤¨ÂÀ/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿·¡ª¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤³¤³¤ÏËâ½Ã¤äËâ¿Í¤¬½»¤àÀ¤³¦¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅ¾À¸¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×¤¬¸½¤ì¤ë¡£¿©¤ÙÊª¤äµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤°¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ò¼å¤Ê¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×¤Ï°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¥¦¥Í¡Ê¸¤¡Ë¤ä¥Î¥µ¡ÊÇ¡Ë¡¢¥¨¥·¥°¡Ê¤¦¤µ¤®¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÃéÀ¿¿´¤ä¸¤µ¡¢°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ë¥ó¥²¥ó¤È°ã¤¤µ¤À¤¬¹Ó¤¯¡¢¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È²¿¤«¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Ö¥·¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¿·¤¿¤Ê¡È¥Ë¥ó¥²¥ó»ô¤¤¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëËâ½Ã¤Î¥Õ¥Õ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ö¥·¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡© Ëâ½Ã¤äËâ¿Í¤È¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¿·¡ª¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿·¡ª¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤³¤³¤ÏËâ½Ã¤äËâ¿Í¤¬½»¤àÀ¤³¦¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅ¾À¸¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×¤¬¸½¤ì¤ë¡£¿©¤ÙÊª¤äµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤°¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ò¼å¤Ê¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×¤Ï°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¥¦¥Í¡Ê¸¤¡Ë¤ä¥Î¥µ¡ÊÇ¡Ë¡¢¥¨¥·¥°¡Ê¤¦¤µ¤®¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÃéÀ¿¿´¤ä¸¤µ¡¢°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ë¥ó¥²¥ó¤È°ã¤¤µ¤À¤¬¹Ó¤¯¡¢¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È²¿¤«¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Ö¥·¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¿·¤¿¤Ê¡È¥Ë¥ó¥²¥ó»ô¤¤¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëËâ½Ã¤Î¥Õ¥Õ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ö¥·¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡© Ëâ½Ã¤äËâ¿Í¤È¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¿·¡ª¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª