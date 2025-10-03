「姉ちゃん夫婦を見てると、結婚する気になれない」えっ、私のせい！？ 弟が【独身の理由】に「反省」

筆者の体験談です。

弟と幼なじみに「結婚しないの？」と尋ねたとき、返ってきたのは思いもよらない一言。

実家で何気なくこぼした“ささいな愚痴”が、まさか彼らの将来に影響していたなんて──。

弟と幼なじみの“結婚しないの？”に隠された意外な真実

これからは「夫婦って意外といいものなんだよ」という姿を、きちんと見せていきたい──そう思わせてくれた出来事でした。

【体験者：50代女性・筆者、回答時期：2025年8月】

