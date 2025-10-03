今回、SNSで注目を集めたのは、なんと前足にスリッパを通している猫ちゃん。自然にそうなったのか、あえて入ったのかは分かりませんが、その見た目はどう見ても「スリッパを履いているようにしか見えない」もの。飼い主さんが笑ってしまうのも納得です。

投稿はX（旧Twitter）にて、40.1万回以上表示。いいね数は3.2万件を超えました。Xユーザーたちからは、「見事に履いてる」「お行儀がよいw」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：猫がスリッパのところにいると思ったら…】

スリッパを履いた猫

今回、Xに投稿したのは「よどん」さん。

スリッパに前足をすっぽり入れていたのは、なんと猫ちゃん。あまりにも自然に履きこなしていたので、飼い主さんも思わず三度見。ついつい笑ってしまったとのこと。

そして、スリッパを履いたまま飼い主さんに向かって何かを訴えていた猫ちゃん。もしかすると、後ろ足分のスリッパも用意しろー！と言っていた可能性も。四足にスリッパを履いて歩く猫ちゃんの姿が見られる日も近い…かもしれませんね。

スリッパを履いた猫ちゃんにX民もほっこり

スリッパを楽しそうに履いていた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「可愛すぎるだろ！」「スリッパ履きこなしててめっちゃ可愛いですね」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、スリッパを履いた猫ちゃんを見て、心がほんわかしたようですね。

Xアカウント「よどん」では、たくさんの猫ちゃん達との賑やかな日常の様子などが投稿されています。元気いっぱいな猫ちゃん達の姿は見ているだけで幸せな気分になります。

写真・動画提供：Xアカウント「よどん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。