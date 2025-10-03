猫のことを「かわいい」と感じる瞬間は数知れず。おもちゃで遊んでいるとき、甘えてくるときはもちろん、今回紹介する猫ちゃんのようにゴロンと寝転がっている姿でさえ心を和ませてくれます。

飼い主さんがX（旧Twitter）にアップした投稿は、105万回以上表示。いいね数は6.7万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「何ですか、この可愛さは…！」「微笑ましいです」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：『かわいいので困っています』仰向けで転がる白黒ネコ…破壊力が高すぎる『あざとい表情』】

転がってもかわいいので困っています

Xに投稿したのは「カツオ@ハチワレ」さん。登場したのは、ハチワレ猫のカツオちゃんです。

今回、飼い主さんがSNSに投稿したのは、ベッドの上でゴロンと寝転がっていたカツオちゃんの姿。居心地がよかったのか、安心しきった表情でヘソ天していたそうです。

そんなカツオちゃんを見て、飼い主さんは思わず困惑。その理由は…あまりにも可愛かったから。ただ寝転がっている、それだけでも可愛くて可愛くてたまらなかったようです。寝転がっているカツオちゃんを撮影するとき、きっと飼い主さんの表情はニヤニヤしていたことでしょう。

カツオちゃんの可愛さはXの猫好きたちをも骨抜きに！

寝転がって可愛くヘソ天していたカツオちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「こんなに可愛いのは困りますね」「転がっている姿もとてもかわいいです」「誘ってやがる…！(歓喜の声）」などの声が多く寄せられていました。

中には「仕事が手につかなくなった」という方もいたようです。転がっているだけでこんなに可愛いなんて…。猫って罪な存在ですね。

Xアカウント「カツオ@ハチワレ」では、猫のカツオちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。カツオちゃんの投稿はどれも可愛くてメロメロになるものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「カツオ@ハチワレ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。