JO1×サンリオ共同開発キャラ出演のアニメ『JOCHUM（ジェオチャム）』、あすからシーズン2放送
11人組グローバルボーイズグループ・JO1と「サンリオ」が共同開発したキャラクター「JOCHUM（ジェオチャム）」が出演するアニメ『JOCHUM』のシーズン2があす4日から、フジテレビ系『めざましどようび』（毎週土曜 前6：00〜前8：30）の番組内で放送される。
【動画】踊る姿がとってもキュート！キャラクター登場のMV
2024年、初のアニメ化放送された『JOCHUM』は、かわいかったり、クセが強かったり、11キャラクターたちそれぞれの個性がアニメーションとして生き生きと描かれ、クスッと笑えるシュールなストーリーや世界観も好評で、多くの反響があった。今秋、夢に向かって奮闘する11キャラクターの新たな物語が始まる。
シーズン2では、ほのぼのとした日々の描写やキャラクター同士の掛け合いが引き続き描かれるほか、それぞれの夢に向かって頑張る仲間たちの姿や、意外な一面が明らかになることも。前シリーズと同じ制作陣と声優陣で、さらにパワーアップして届ける。
主題歌は、JOCHUM自ら歌う「スーパー☆ハピハピ」に決定。“11にん”それぞれの「夢」や「好きなもの」をテーマにした、 聴くと元気になれるポジティブな楽曲となっている。サビ部分では、JO1「BE CLASSIC」EASY ver.の振付も担当した、ぶんけい氏が考案したダンスをJOCHUMが踊り、かわいらしい姿を披露する。
JOCHUMの公式YouTubeではショートver.のミュージックビデオが公開されている。JOCHUMが元気いっぱいにダンスを披露しており、思わずマネして踊りたくなるようなキャッチーな振付で、アニメと楽曲の世界観をさらに彩る。
MVは『めざましどようび』放送後、YouTube「めざましテレビチャンネル」で公開されるアニメのアーカイブ動画のエンディングにて楽しめる。
■ぶんけい氏（振付）、コメント
全力で踊っても、恥ずかしがりながら小さく踊っても、ダンスが上手じゃなくても、踊ってくれたみんなが可愛くなれるようなダンスにしたいと思って制作しました。
みんなが踊ってくれることは、みんなの推しが踊ってくれることに繋がります！
【動画】踊る姿がとってもキュート！キャラクター登場のMV
2024年、初のアニメ化放送された『JOCHUM』は、かわいかったり、クセが強かったり、11キャラクターたちそれぞれの個性がアニメーションとして生き生きと描かれ、クスッと笑えるシュールなストーリーや世界観も好評で、多くの反響があった。今秋、夢に向かって奮闘する11キャラクターの新たな物語が始まる。
主題歌は、JOCHUM自ら歌う「スーパー☆ハピハピ」に決定。“11にん”それぞれの「夢」や「好きなもの」をテーマにした、 聴くと元気になれるポジティブな楽曲となっている。サビ部分では、JO1「BE CLASSIC」EASY ver.の振付も担当した、ぶんけい氏が考案したダンスをJOCHUMが踊り、かわいらしい姿を披露する。
JOCHUMの公式YouTubeではショートver.のミュージックビデオが公開されている。JOCHUMが元気いっぱいにダンスを披露しており、思わずマネして踊りたくなるようなキャッチーな振付で、アニメと楽曲の世界観をさらに彩る。
MVは『めざましどようび』放送後、YouTube「めざましテレビチャンネル」で公開されるアニメのアーカイブ動画のエンディングにて楽しめる。
■ぶんけい氏（振付）、コメント
全力で踊っても、恥ずかしがりながら小さく踊っても、ダンスが上手じゃなくても、踊ってくれたみんなが可愛くなれるようなダンスにしたいと思って制作しました。
みんなが踊ってくれることは、みんなの推しが踊ってくれることに繋がります！