歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、 “初授乳の日” を知らせています。

【写真を見る】【 中川翔子 】「初授乳の日」絵日記に 夫も「手だけで初登場」 双子は「まだ三日なのに個性はっきり」





翔子さんは「2025.10.2」「初授乳の日」と絵日記にタイトルを書き「帝王切開した翌日から歩行」「そして翌日はついに母乳トレーニングがはじまる…！」と息つく間もない日々を説明。初めての授乳で長男は「くわえてすぐにゴクゴクと吸ってくれて感動！！」二男は「くわえて眠さが勝つ！！笑 のんびりゆっくり派」と、早くも違いが明確に出ているようです。









投稿の本文では、夫の右手が翔子さんが抱く赤ちゃんの頬に触れる写真を投稿。「手だけで初登場の夫です」と紹介しています。そして、担当医の「痛み止め我慢しなくていいしナースコール遠慮しなくていい」という言葉に感謝し、「お腹の痛さ回復のために入院できてる今こそ」「自分の身体回復も頑張らないと」と、母としての務めを意識しています。









さらに翔子さんは「体重減らなかった謎について。」「身体が水分溜め込もうとするからむくみがまだすごいんだそう。抜けるまで時間かかるみたい。」として、まるまるとした両脚の写真を投稿。まるで赤ちゃんの脚のように見えるのは翔子さんのもののようで「なんだこの足は！」「あきらめず頑張っていきます。」と伝えています。







フォロワーからは「しょこたんの顔が慈愛に満ちてます」「ホントに今のうちに身体休めてたほうがいいよ」「初乳飲んでくれて良かった良かった」「双子育児結構大変です でも、楽しいのも倍以上です」など、応援の声が多く集まっています。

