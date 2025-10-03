¹âÅç¿¿¿¥»Ò¤¬Âç²ñµÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡¡¼¢²ì¹ñ¥¹¥Ý¡¢À®Ç¯½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó
¡¡¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡×Âè6Æü¤Ï3Æü¡¢¼¢²ì¸©Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¦¾å¤ÎÀ®Ç¯½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó¤Ï¹âÅç¿¿¿¥»Ò¡ÊÊ¡²¬¡¦¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡Ë¤¬13¥á¡¼¥È¥ë64¤ÎÂç²ñµÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡800¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¯Ç¯½÷»ÒA¤Îµ×ÊÝô¥¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤äÀ®Ç¯ÃË»Ò¤ÎÍî¹ç¹¸¡Ê¼¢²ì¡¦¶ðÂç¡Ë¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£À®Ç¯¾¯Ç¯ÃË»Ò¶¦ÄÌ400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤Ï¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡ËÍÊ¤¹¤ë¼¢²ì¤ä¡¢ÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤ÎÀÅ²¬¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡À®Ç¯ÃË»Ò300¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡ÊÅìµþ¡¦ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤È±ÂôÈô±©¡ÊµÜ¾ë¡¦JAL¡Ë¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¡£