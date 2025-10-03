『元盲導犬訓練生』が通学路をパトロール→下校中の小学生たちが駆け寄ってきて…あまりにも『微笑ましい光景』に反響「癒やしの時間」「人気者」
大型犬が通学路をパトロールしていたら、小学生たちが駆け寄ってきて…微笑ましすぎる「ふれあいの光景」にほっこりしてしまう人が続出しています。
話題となっている投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破し、「人気者」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。
【動画：『元盲導犬訓練生』が通学路をパトロール→下校中の小学生たちが駆け寄ってきて…あまりにも『微笑ましい光景』】
下校パトロール、再開！
Instagramアカウント「duffy_tommy1227」に投稿されたのは、通学路をパトロールするラブラドールレトリバーの女の子「ダッフィー」ちゃんの様子。ダッフィーちゃんは盲導犬訓練生からのキャリアチェンジ犬で、現在は飼い主さん家族と暮らしています。
ようやく下校時刻の路面温度が下がってきたため、ダッフィーちゃんの下校パトロールのお仕事が再開されることに。黄色いスカーフを巻いてもらい、ダッフィーちゃんはウッキウキで通学路に向かいます。
小学生が帰ってきた
分かれ道で、小学生たちが帰ってくるのを待っているダッフィーちゃん。「かえってきたっ」といち早く小学生たちを発見すると、「だいじょうぶかしら…」とじーっと見守っていたんだとか。
一方の小学生たちは、ダッフィーちゃんを見つけると一斉に駆け寄ってきてくれます。みんなでダッフィーちゃんをナデナデし、癒しの空間が広がりました…！
癒しの空間
ダッフィーちゃんは、小学生たちに会えてとっても嬉しそうな様子。小学生の足にぺちっとぶつかってしまうほど、尻尾をブンブン振ってパトロールを楽しんでいます。
場所によっては、行列になってしまうほど人気者だというダッフィーちゃん。小学生たちを癒し、安全も守る「みんなのヒーロー」なダッフィーちゃんなのでした。
投稿には「人気者」「可愛すぎる」「パトロールお疲れ様！」「素晴らしい活動」「ダッフィーちゃん、すごいパワー」「優しい気持ちになりました～」といったコメントが寄せられています。
