土屋太鳳、“親友”杉咲花は「めちゃくちゃ愛おしい」魅力的なギャップを明かす

10月3日放送のNHK『あさイチ』に、土屋太鳳がVTR出演。この日のスタジオゲストで“親友”の杉咲花の魅力を語った。

土屋は、杉咲と初めて共演した際の印象について、「学園もので、最年少だったんです、花が。15歳で」「笑い方がエヘヘッて笑うから、すごく可愛い妹のような存在というか」「ただ、お芝居が始まると、セリフを言うだけじゃなくて、ちゃんと感情をぶつけられていたので。お芝居の迫力といいますか、その時から“わぁ、すごいな”というふうには感じてました」とコメント。

続けて、それから約10年ぶりに共演した昨年に感じたこととして、「10年後の花はとても知的で博識で。素敵な大人に成長されていて」「ただ、笑い方はエヘヘへヘッだから、相変わらず可愛いなと思いながら」と笑顔を見せた。

さらに、「服がモノトーンなんですよ。基本的に。で、すごくクールな感じ」「でも笑い方がエヘヘッて可愛い。そのギャップがめちゃくちゃ愛おしい」「知的で博識で可愛い！ずるい！」と、杉咲の魅力を語っていた。