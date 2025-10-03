½÷¤Î»Ò¤¬Êì¸¤¤È¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Ò¶¡¸¤¤¿¤Á¤¬¼»ÅÊ¤·¤Æ¡Ä¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡Ø¹¬¤»¤ÇÂº¤¤¸÷·Ê¡Ù¤¬50ËüºÆÀ¸¡Ö¥´¥ë¤Þ¤ß¤ì¡×¡Ö¤â¤ß¤¯¤Á¤ã£÷¡×
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー3Æ¬¤ÈÊë¤é¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó°ì²È¡£°ì²È¤Î»°½÷¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢1Æ¬¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¾¤Î2Æ¬¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬¤»²á¤®¤ëÍÍ»Ò¤Ï50Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¹¤Ê(¾Ð)°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é»°½÷¤Á¤ã¤ó¤ÈÂå¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»°½÷¤Á¤ã¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡©¡×¤È¡¢»°½÷¤Á¤ã¤ó¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¡Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@perorin0901¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¤Ç¤Î¤¢¤ëÆü¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó°ì²È¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹3Æ¬¤Ï¡¢Êì¸¤¤Î¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¡¢Ì¼¸¤¤Î¤â¤°¤Á¤ã¤ó¡¢Â©»Ò¸¤¤Î¤¯¤¥¤¯¤ó¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÈïÌÓ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Æ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°ì²È¤Î»°½÷¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈÉô²°¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ö¤ó¤ÀÉÛÃÄ¤òÇØ¤Ë¾²¤ËºÂ¤ë»°½÷¤Á¤ã¤ó¤Î¾å¤Ë¡¢¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ø¤½Å·¤·¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¡Ä¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤â¤°¤Á¤ã¤ó¤È¤¯¤¥¤¯¤ó¤¬Â·¤Ã¤ÆÍðÆþ¤·¡¢»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¡ª
¤â¤°¤Á¤ã¤ó¤È¤¯¤¥¤¯¤ó¤Ï¡¢»°½÷¤Á¤ã¤ó¤Ë¶á¤Å¤¯¤äÈÝ¤ä´é¤ò¥Ù¥í¥Ù¥íçÓ¤á»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤âÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡ª¡×¡ÖËÍ¤â¹½¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¡¢·ã¤·¤¯»°½÷¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤¯¤ë2Æ¬¡£¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢Âç¿Í¤·¤¤¤â¤Î¤Î¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾ù¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¯µ¤¤Î¤Ê¤¤¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡¢·ã¤·¤¯¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤°¤Á¤ã¤ó¡¢¤¯¤¥¤¯¤ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢»°½÷¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー3Æ¬¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¡¢¤¿¤¹¤±¤Æ¡×
¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¤¯¤¥¤¯¤ó¤Ï°ìÊâ°ú¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µï¾ì½ê¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤È·ã¤·¤¤¤â¤°¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»°½÷¤Á¤ã¤ó¤Ï°ì½Ö¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¡£
¤â¤°¤Á¤ã¤ó¤¬Î¥¤ì¤¿·ä¤Ë¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´é¤ò±£¤·¡¢¡Ö¤¿¡¢¤¿¤¹¤±¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç·¿¸¤¤ÎÀå¤Ç·ã¤·¤¯çÓ¤á¤é¤ì¤¿¤ª´é¤Ï¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹¬¤»¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥â¥Æ¥â¥Æ»°½÷¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤°¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤¬·ã¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡×¡Ö¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¥±¥ë¥Ù¥í¥¹¾õÂÖ¡Äww¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@perorin0901¡×¤Ç¤Ï¡¢3Æ¬¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ÈÊë¤é¤¹Æø¤ä¤«¤Ê°ì²È¤ÎÆü¾ï¤òÆü¡¹È¯¿®Ãæ¡£À³Ê¤Î°ã¤¦3Æ¬¤È²á¤´¤¹¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆü¡¹¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
