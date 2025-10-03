イングランド・リーグ1（3部相当）で副審としてジャッジを行なっていたガレス・ヴィッカーズ（47）が、懲役13年半の判決を言い渡された。『THE Sun』が伝えている。



ヴィッカーズは2021年11月から2024年10月までの約3年間にわたり、15歳の少女3名に対する性的虐待を行ったとされる。これまでに、児童との性的なコミュニケーション、性的誘惑後の児童との面会、性行為またはそれをそそのかす行為など16件の罪状で有罪を認めている。





ヴィッカーズはスネアズブルック刑事法院で懲役13年半、さらに3年半の仮釈放延長を言い渡されたという。ヴィッカーズは性犯罪者名簿に終身登録された。不動産会社で働く傍ら、リーグ1の審判を務めていたヴィッカーズ。イングランド審判協会（PGMOL）は、疑惑が明るみに出しだい職務停止にすると発表していた。最初の停職処分後、審判を務めておらず、PGMOLはその後、組織のリストから削除したという。ヴィッカーズはsnapchatなどのメッセージアプリを通して少女たちと知り合い、自分は教師であると嘘をついていたという。被害者の少女の一人は、ほぼ3年間ヴィッカーズを完全に信頼していたようだ。少女はヴィッカーズが「優しい言葉」と「気遣い」で自分を魅了したと被害者の影響声明のなかで述べている。ロンドン警視庁によると、ヴィッカーズはsnapchatで何百人もの少女にスパムメッセージを送信しており、他にも被害者がいる可能性があるという。