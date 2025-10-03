井上ヨシマサが、作家デビュー40周年アルバム3部作の最終章を飾るオリジナルアルバム『Y-POP』を12月3日にリリースする。

今年2025年に作家デビュー40周年を迎えた井上。アニバーサリープロジェクトではアルバムを3部作でリリースしており、本作は最終章を飾るアルバム第3弾となる。井上の作り出す様々なメロディやサウンドとますます磨きのかかったボーカルが楽しめるオリジナルアルバムとなっており、タイトルも井上自身によって銘打たれたもの。40年以上にわたって常に形を変えるポップスという“怪物”に対峙し、井上が遂に決着をつけるという意味合いが込められている。

なお収録曲「In Your Sky」には吉岡忍が、「Unlimited」には柏木由紀が参加することが決定。また、「僕の居場所」には村山彩希がコーラスとして参加する。

さらに、本作発売を記念して、12月14日に池袋Club Mixaにてレコ発ライブの開催も決定した。

・井上ヨシマサ コメント

作家として長きに渡り常にPOPSを求められてきました。POPSはよくある音楽を追うものではなく新たにオリジナルSOUNDを作り出していくものだと思い活動してきました。それは奇をてらった不可解な音の追求ではなく、古きを訪ねて良きものは伝統として取り入れるフレキシブルなスタイルも含めたオリジナルSOUNDの意味でもあります。ところで、理由がハッキリしないのですが何故だか自分で歌う楽曲に関してPOPと云うものを意識して作った事がありません。今回40周年記念としてアルバム3部作シリーズFINALを飾るアルバムに相応しいテーマとして、何となく見て見ぬふりをしてきたPOPSと云うものと向き合い「Y-POP」とでも言いましょうか、私なりのPOPチューンを集めさせて頂きました。

（文＝リアルサウンド編集部）