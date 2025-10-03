ヴォルテマーデはドイツ代表のエースになれるか ナーゲルスマンも気にかけるニューカッスルでの挑戦「彼は正しい道を歩んでいる」
今夏シュツットガルトからニューカッスルへ移籍したFWニック・ヴォルテマーデは、ドイツ代表のエースになっていけるだろうか。
今のドイツサッカー界にとっては貴重な若手大型ストライカーであり、ヴォルテマーデの成長はドイツ代表の成功に欠かせない。ニューカッスルの戦いにはドイツのサッカーファンも注目していることだろう。
ここまでヴォルテマーデはプレミアリーグで2ゴール、チャンピオンズリーグでも1ゴールを決めていて、このスタートをドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンも喜んでいる。
ドイツは今月10日に2026ワールドカップ欧州予選でルクセンブルク、13日に北アイルランドと対戦するが、それに向けた代表メンバーにもヴォルテマーデは入っている。FW登録ではドルトムントFWマクシミリアン・バイアー、フランクフルトFWヨナタン・ブルカルトも入っているが、まだ絶対的なエースは決まっていない。ニューカッスルでの成長次第ではヴォルテマーデが1番手となる可能性もありそうで、ヴォルテマーデの成功は2026ワールドカップでのドイツ代表の運命を左右するものとなる。
Nick Woltemade's two emphatic headers so far— Premier League (@premierleague) September 28, 2025
How many goals will he finish on in his debut @NUFC season?pic.twitter.com/n0WPlAbEyh