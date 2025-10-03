今夏シュツットガルトからニューカッスルへ移籍したFWニック・ヴォルテマーデは、ドイツ代表のエースになっていけるだろうか。



今のドイツサッカー界にとっては貴重な若手大型ストライカーであり、ヴォルテマーデの成長はドイツ代表の成功に欠かせない。ニューカッスルの戦いにはドイツのサッカーファンも注目していることだろう。



ここまでヴォルテマーデはプレミアリーグで2ゴール、チャンピオンズリーグでも1ゴールを決めていて、このスタートをドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンも喜んでいる。





Nick Woltemade's two emphatic headers so far



「彼にとってゴールは良い結果であり、重要なことだ。あれだけ高額な移籍金で動いたのだから、良い印象を与えることが重要だ。そのうえでゴールは最もインパクト、価値のあるものだ。彼はかなり良いプレイをしていると思うよ。チームの中ではまだ改善の余地はあるし、完璧なフィット感を見つけていく必要があるけどね。それでも彼は正しい道を歩んでいる」（『Sport1』より）。ドイツは今月10日に2026ワールドカップ欧州予選でルクセンブルク、13日に北アイルランドと対戦するが、それに向けた代表メンバーにもヴォルテマーデは入っている。FW登録ではドルトムントFWマクシミリアン・バイアー、フランクフルトFWヨナタン・ブルカルトも入っているが、まだ絶対的なエースは決まっていない。ニューカッスルでの成長次第ではヴォルテマーデが1番手となる可能性もありそうで、ヴォルテマーデの成功は2026ワールドカップでのドイツ代表の運命を左右するものとなる。