PayPayは、地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」について、11月以降に実施されるキャンペーンの追加分を発表した。

新たに追加された自治体は、千葉県君津市（第4弾）、東京都北区、東京青梅市（第5弾）、山梨県大月市、長野県佐久市、愛知県武豊町の6つの自治体。実施期間は各自治体により異なる。

たとえば千葉県君津市では、11月1日～12月31日までの期間中、対象店舗の買い物をPayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイントで支払いすると最大10％還元される。1回あたりの還元上限は1000ポイント、期間あたり還元上限は5000ポイント。

プレミアムデジタル商品券（PayPay商品券）

エリア 期間 還元率 千葉県君津市 11月1日～12月31日 10％1回あたり上限1000ポイント、期間あたり上限5000ポイント 東京都青梅市 11月15日～12月26日 30％還元1回あたり／期間あたり上限3000ポイント 長野県佐久市 11月1日～11月30日 20％還元1回あたり上限3000ポイント、期間あたり上限5000ポイント

東京都北区では、2025年11月8日午前10時～2025年12月31日まで「プレミアム付北区内共通デジタル商品券（PayPay商品券） しぶさわくんPay」が販売される。先着順でPayPayアプリから1000円分のプレミアムが付いた6000円分の商品券を5000円で購入でき、対象店舗の買い物で利用できる。利用期間は2025年11月8日10時～2026年4月30日まで。1人最大4口まで申込可能。

商品券は、東京都北区在住の12歳以上のユーザーのみ購入可能。申し込み時にPayPayの本人確認とマイナンバーカードもしくは運転免許証または運転経歴証明書、在留カードが必要。

エリア 期間 対象ユーザー 内容 東京都北区 販売：11月8日午前10時～12月31日利用：2025年11月8日～2026年4月30日 東京都北区在住の12歳以上のユーザー 6000円分の商品券が5000円に。先着順。1人最大4口 愛知県武豊町 申込：11月4日10時～11月30日販売：12月1日15時～12月31日利用：2025年12月1日10時～2026年2月20日 愛知県武豊町在住の18歳以上のユーザー 6500円分の商品券が5000円に。1人最大6口 山梨県大月市 販売：2025年11月4日10時～2026年1月30日利用：2025年11月4日10時～2026年1月31日 山梨県大月市在住の12歳以上のユーザー 6500円分の商品券が5000円に。先着順。1人最大5口