３人組ガールズバンド「トゲナシトゲアリ」が３日、都内で映画「劇場版総集編 ガールズバンドクライ『前編』青春狂走曲」（酒井和男監督）の初日舞台挨拶に登壇した。

「トゲナシトゲアリ」は２０２４年４月から６月にかけて放送された同アニメのリアルバンドとして誕生。９月には日本武道館で単独公演を実施した。Ｓｐｏｔｉｆｙ バイラルチャートに５曲同時ランクインを果たすなど、大きな反響を呼んでいる。

バンド誕生のきっかけ、さらには、声優も務めるアニメの舞台あいさつとあって、３人は緊張した面持ちで登場。総集編映画となった今作について、夕莉は「こうやって劇場版という形で皆さんにお届けできるのは、応援してくださっているみなさんのおかげです。映画館で作品を楽しめるということで、映画館ならではの音響や大きな画面で楽しんでいただければなと思います」とアピールした。

作中のキャラクターとの違いについて朱李は「アニメのみんなは、ケンカっぱやい。そこは真逆」と明かし「ぶつかり合いが出来る信頼関係もすごいなって思うし、思っていることを言える力が、お互いに信頼していていいなと思います」と魅力を語った。

今後は全国各地で公開イベントを行う予定。理名は「私たち今まで、関東から出たことがあまりなくて、地方の方にお会いする機会ってそんなにないので、各地の皆さんに会えることが楽しみ。ガルクラやトゲトゲの良さを届けられるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。