３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題を巡り、２日に市議全員と会合し改めて説明したことを報じた。

会合は２時間ほど非公開で実施。小川氏は、出処進退について「市民の厳しい声を直接受け止め、その上で判断したい」と述べた。一方で「支援者や弁護士に相談する時間を頂きたい」とも訴えたものの、質問には応じなかった。

コメンテーターとして生出演のお笑いタレント・ガダルカナル・タカはＭＣの宮根誠司氏に「事実関係はこれ以上はっきりしないと思いますが？」と聞かれると「私もそう思いますね」と同調。

「本人が（男女関係は）何もないと言ってるわけですから絶対にここは変わらないと思うんですよ」と続けると「周りがどういう風に見てるかと言ったら、周りはそんなことないだろうと恐らく、相当の方が思ってらっしゃる。で、これをご本人がどういう風に認識するのかなってことですよね。２人で他に方法もあったはずなのに、ラブホテルに１０回以上行ってしまったってことが、そこで何があった、なかったじゃなくて、そこで失敗してしまったっていうことをしっかり受け止めて…」と口に。

「これ、このまま行っても議員のみなさんも市民のみなさんも市庁舎で働いてるみなさんも絶対に気持ちよく仕事を続けていけないと思うし、これからの仕事もはかどらないと思うんですよね。だったら、その分を早めに決着をつけるという意味で、僕はお辞めになる方がどこ（＝市民や市関係者など）に対してもいいんじゃないかって気がするんですけどね」と話していた。