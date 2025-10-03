元巨人の岡崎郁氏（64）と槙原寛己氏（62）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）と対戦したかったかと問われ、本音を語った。

この日は元巨人の宮本和知氏とそろって登場。「大谷選手とプレーしてみたかったっぽい」とのイメージを振られると、槙原氏と岡崎氏は「〇」、宮本氏は「×」の札を掲げてみせた。

宮本氏が「だって、やられちゃうよ」と淡々と話すと、槙原氏は「やられるかもしれないんだけど、どうやったら抑えられるかとか、そういうのをシミュレーションしながら。やっぱ先発だったら絶対俺だったらこう投げるなっていうのが、ないとそりゃあ無理ですよ、やっぱり」と応じた。

槙原氏だったらどう投げるかと問われ「僕はインコースの高めとか、今アメリカの選手たちもやってるような投げ方で、落とす球で下げさせて、もしくは空振り三振取るっていうのが、オーソドックスなんですけど、自分だったらどうかなっていうのは考えますよね、やっぱり」と話した。

岡崎氏は大谷から打ってみたいかと聞かれて「打ってみたいですね」と明言。「変化球もいいんですけど、163キロとか、165キロのボールって体感したことがないんで、1回やってみたいなって」と語り、「僕はでもいいピッチャーは打てる可能性が高いと思うんです」と続けてスタジオを驚かせた。

「いいピッチャーはあんまり良くないバッターには手抜きするんで」と理由を明かすと、MCの「ハライチ」澤部佑は「なめられてるじゃないですか！」とツッコんだ。

岡崎氏は「僕オールスターでも野茂投手からヒット打ったりとか。いいピッチャーからみんな打ってるんで」と実績をアピール。「でもジャイアンツにいたからジャイアンツのいいピッチャーと対戦した経験があまりないので、単純にいいピッチャーとは対戦してみたいなあっていう。まあ打てる打てないは別として」と力を込めた。