「おまえ、おれが殴ったら死ぬぞ」ペットボトル投げつけたか…河村たかし氏が百田尚樹氏を“脅迫”で刑事告訴　百田氏は否定　日本保守党“トップ”2人が運営巡り対立か

参議院議員選挙で2議席を獲得した日本保守党。

3日午後、共同代表を務める河村たかし衆議院議員が会見を開き、代表の百田尚樹参議院議員を脅迫などの容疑で刑事告訴したと発表しました。

河村たかし衆院議員：

私、衆議院議員・河村たかしは、昨日10月2日に東京地方検察庁特別捜査部に、日本保守党、現在の参議院議員の百田尚樹代表を刑事告訴致しました。

河村氏によりますと、この問題の発端は2025年4月に行われた党の記者会見だといいます。

河村たかし衆院議員：

（結党から）1年半になりますね。党大会やらないかん。時期的に言うと、東京都議会議員（選挙）の前に。

有本香事務総長：

前？それは無理。

河村たかし衆院議員：

ネットでできますから。すぐできるんでこれは。他の党の場合は参政党もやって、党首選もやると言っている。

しかし、百田氏は「他の党と日本保守党は根本的に違うものがたくさんある」と話すなど、党の運営を巡り意見の食い違いが起こりました。

河村氏によると、この記者会見のあとに問題は起こったといいます。

河村たかし衆院議員：

百田氏が私に対して、「お前なんちゅうことを言うねん」と大声を上げて、バンバンとテーブルをたたき威圧して、私に向けてものすごいスピードでペットボトルを投げつけました。

その後、百田氏が立ち上がり、右手を振り上げ、「お前、俺が殴ったら死ぬぞ！」と言ったため恐怖を感じたといいます。

河村氏の代理人弁護士によりますと、2日、告訴状を提出しました。

河村氏の会見を受け、「イット！」は百田氏にコメントを求めましたが、これまでに返答はありませんでした。

一方、過去に自身のSNSに次のように投稿しています。

百田代表の投稿（2025年6月）：

ま、見解の相違というやつやろうね。私が怒りのあまりにペットボトルを机の上にたたきつけたのを（それも記憶にないけど）、自分に投げられたと思い込んだのかもしれんね。

百田氏は2日も自身のYouTube配信で、「半年も前のことで詳しくは覚えていない」としたうえで、当時の状況を振り返り、否定しました。

日本保守党・百田尚樹代表（2日配信・公式YouTubeより）：

持っていたペットボトルをバーンと机にたたきつけた。そんな記憶がある。人によっては投げたという印象があるかもしれない。間違いなく言えるのは、私はペットボトルを河村に向けて投げてません。

党のトップ同士の異例ともいえる今回の一件。

どのような展開を見せるのでしょうか。