¡Ö뇌물¡Ê¥Í¥à¥ë¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¥É¥é¹¥¤¤Ê¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö뇌물¡Ê¥Í¥à¥ë¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö뇌물¡Ê¥Í¥à¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Î¢¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö뇌물¡Ê¥Í¥à¥ë¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÏÅÏ¨¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö뇌물¡Ê¥Í¥à¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÏÅÏ¨¡×¤òÉ½¤¹´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö뇌물¡Ê¥Í¥à¥ë¡Ë¡×¤Ï´Á»ú¤Ç½ñ¤¯¤È¡ÖÏ¨Êª¡×¡£
ÆüËÜ¸ì¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÏ¨¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºâÊª¤ò¤ï¤±Í¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö뇌물을 받다¡Ê¥Í¥à¥ë ¥Ñ¥Ã¥¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô