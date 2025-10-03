カーリング「吉田 知那美」の“愛車”「国産SUV」との“2ショット”公開！ “亡き父”との「思い出のクルマ」どんなモデル？

吉田知那美、ランドクルーザー70と爽快2ショット

カーリング女子日本代表として活躍する吉田知那美さんが、2025年9月5日に自身のインスタグラムを更新。

青空の下、愛車のトヨタ「ランドクルーザー70」と並ぶ姿を公開し、ファンの間で話題を集めています。

カーリング「吉田 知那美」さんの国産SUVどんなモデル？（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ カーリング「吉田 知那美」の「国産SUV」を画像で見る！

カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」のメンバーとして活躍し、2022年の北京五輪では女子日本代表の一員として銀メダルを獲得した吉田さん。北海道北見市の出身で、カーリングを通じて地元を大切にする姿勢が、多くのファンからも支持されています。

そんな吉田さんは、自身のインスタグラムに「ようやく洗車に行ける時間ができました」と綴り、ピカピカに磨かれた愛車の前で伸びをする姿を公開しました。

白のTシャツに黒のハーフパンツ、サングラスというモノトーンコーデで、白いボディカラーの愛車と見事に調和したスタイルも印象的です。

写真に映る愛車のランクル70は、直線的で無骨なデザインが特徴的で、オフロード車としてのたくましさを感じさせる外観。

フロントグリルとバンパーはブラックアウトされ引き締まった印象。クラシカルでありながらも現代的な存在感を放っています。

吉田さんの投稿に添えられた写真からも、車体が丁寧に手入れされている様子が伝わってきます。

このランドクルーザー70は、以前亡き父との思い出が詰まった1台としても話題になったものです。

投稿では「ようやくノビもできた」「ようやく空なんかも見れちゃって」と綴られており、洗車後の晴れやかな気分が伝わってきます。

コメント欄には「カッコいいですね」「ランクルお似合い」「イケてる！！！」などの声が多数寄せられ、吉田さんのセンスと人柄に共感するファンの反応が広がっています。

※ ※ ※

ランドクルーザー70といえば、1984年に初代モデルが登場して以来、約40年にわたりトヨタが信頼性・耐久性・悪路走破性を追求してきた歴史あるモデルです。

現行モデルは2023年に再々販された復刻版で、パワートレインには最高出力204馬力を誇る2.8リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンを搭載。6速ATとの組み合わせにより、力強い走行性能を実現します。

グレード展開は「AX」の1種類のみで、車両価格（消費税込）は480万円となっています。