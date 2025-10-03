「御上先生」吉柳咲良、手作りスイートポテト披露「お菓子も作れるのすごい」「サイズ感が可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのスイートポテトを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役美女「売り物みたい」と話題の手作りスイーツ
吉柳は「ころころ」「お芋の季節だね〜」とつづり、秋の味覚であるスイートポテトの写真を公開。可愛らしい一口サイズのスイートポテトがカゴに盛られている。
この投稿に、ファンからは「お菓子も作れるのすごい」「サイズ感が可愛い」「美味しそう」「料理上手ですね」「秋を感じる」「一緒に食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉柳咲良、手作りスイートポテトを公開
◆吉柳咲良の投稿に反響
