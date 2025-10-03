¡Ú7°Ì¡Á12°Ì¡Û10·î4Æü(ÅÚ)¤Î±¿Àª¤òÈ¯É½¡ªËèÆü12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°♡
¡Ú7°Ì¡ÛµûºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
Ã¯¤«¤ÎÏÃ¤òð÷¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¸¬Â½¤·¤¹¤®¤º¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤òÊÖ¤·¤Æ¡£
Îø°¦±¿
Ãç¤Î¤¤¤¤Í§¤À¤Á¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë´Å¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¾¯¤·Îä¤¿¤¯¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÇOK¡£È¿ÂÐ¤Ë´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤â°Õ»×É½¼¨¤ò¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸¤¯¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤ê¡¢¿£¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹²¤Æ¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤ÈÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤«¤â¡£º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤òÎý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§»þ·×
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ì¥Ã¥É
¡Ú8°Ì¡Û³ªºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
ÌµÍý¤Ë¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÍ¥Àè¤·¤ÆOK¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È»þ´Ö¤È¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë±¿µ¤¡£¿Í¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤æ¤È¤ê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤È¡¢½¼¼Â´¶¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿
¤¢¤Ê¤¿¤¬¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤â´Å¤¯¤Ê¤ëÆü¡£È¿ÂÐ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤âÅÜ¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¦¤ËÎ©¤ÄÎø°¦±¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¯¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿
ÉáÃÊ¤ÏŽ¢¹â¤¹¤®¤ëŽ£¤È¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£º£Æü¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤âOK¡£¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÍ½»»¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼
¡Ú9°Ì¡Û»â»ÒºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤Ï°¤¤¤â¤Î¤À¡Ä¤È¡¢¹Í¤¨²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤ÏÎ¯¤Þ¤ëÁ°¤ËÉÔËþ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Êª»ö¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½çÄ´¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Îø°¦±¿
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£Ê¢¤¬Î©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤äÂÖÅÙ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢å«¤¬¿¼¤Þ¤ëÃçÄ¾¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶â±¿
²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¾å¼ê¤Ë¤ª¶â¤ÈÉÕ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë±¿µ¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Æü¿·¤¿¤ÊÃùÃß·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¤«¤â¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÄÌÄ¢¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ð¥¹¥½¥ë¥È
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ü¥ë¥É¡¼
¡Ú10°Ì¡ÛÅ·ÇéºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ËèÆü¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤Æü¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¡¢½¼¼Â´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·¤¤ò¤¤ì¤¤¤ËÂ·¤¨¤¿¤êËá¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¡ª
Îø°¦±¿
Îø°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¥Ê¥·¡ªº£Æü¤Ï¡ÖÎø¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯±¿µ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉþÁõ¤äÈ±·¿¤Ê¤É¡¢³°¸«¤ò¡Ö·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´¤¬¤±¤ë¤È¡»¡£
¶â±¿
Ž¢10±ß¤¯¤é¤¤µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¡ÄŽ£¤Ê¤É¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¶â³Û¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤»¤º¡¢¤ª¶â¤ò¿´¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âŽ¢¹â¤¤¤Ê¡ÄŽ£¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢º£Æü¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§»õ¥Ö¥é¥·
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼
¡Ú11°Ì¡Û¼Í¼êºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È»×¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¸½¾õ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤½¤¦¡£²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¡£
Îø°¦±¿
¡Ö¤³¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤»¤º¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤ÆOK¡ª¤¹¤ë¤È¡¢Îø¤ÎÁê¼ê¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢Âç¤¤¯°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£Í¾·×¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹¥³¥Ä¡£
¶â±¿
²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ª¶â¤È¤Î±ï¤ò¥°¥ó¤È¶¯¤¯¤¹¤ë±¿µ¤¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì¤³¤ì¤È¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òµÍ¤á¹þ¤Þ¤º¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§É®¥Ú¥ó
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥·¥ë¥Ð¡¼
¡Ú12°Ì¡Û²´ÍÓºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
Ã¯¤«¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡¢¿´¤Ë¥°¥µ¥Ã¤È»É¤µ¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¾¯¤·¤â°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¿Í¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£²»³Ú¤äÆÉ½ñ¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú¤·¤à»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ë¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿
Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤È¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ëÎø°¦±¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í§¤À¤Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
¶â±¿
¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¤ê¡¢Ž¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÄøÅÙ¤À¡ÄŽ£¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤È¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¾æÉ×¡ª¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤òË«¤á¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¤òÂç¤¤¯²þÁ±¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¤ê¤ó¤´¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼