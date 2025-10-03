自民党の総裁選は10月4日、投開票が行われます。地元選出の議員や福岡の市民は、今回の選挙をどう見ているのでしょうか。選挙戦最終盤の動向を探りました。

9月30日、福岡市で開かれた会合。会場に集まったおよそ500人の視線の先には。



■林官房長官

「お集まりの皆様のお力も借りて、議員票も積み上げ、何とか最後に勝利を勝ち取りたい。」



林官房長官がオンラインで演説し、豊富な実績や政策の継続性をアピールしました。県選出の国会議員や県議会議員が参加し、林官房長官の支持を確認しました。

投開票が翌日に迫った自民党の総裁選。街の人たちは。



■街の人

「私だったら、小林さんかな。ほかの人たちはバックがある。その中に出てくるというのは強い意志を持っているのかな。」

「林さん。政策や経験値を勘案したら抜けているんじゃないかと思う。」

「高市さん。期待しています。日本は男性が政治の世界は強いので、もっと女性の力が発揮されるべきだと思う。」

「小泉さんかな。備蓄米の話をやっていて、一番いいかなと思います。ほかのこともやってくれそう。」

今回の総裁選について、FBSは、福岡と佐賀を地盤とする自民党所属の国会議員の動向を取材しました。議員14人のうち、これまでに7人が立場を明らかにした一方、複数の議員が態度を明らかにしていません。



上位2人による決選投票にもつれ込むことが確実な情勢で、カギを握るのが、態度を保留している党内唯一の派閥のトップ、麻生太郎最高顧問です。3日午後には、小泉農水相や茂木前幹事長が相次いで会談しました。



9月30日には高市前経済安保担当相も足を運び、各候補は「麻生詣で」で支持を取り付けようと躍起です。結局、総裁選の決め手になるのは数の論理なのでしょうか。“解党的出直し”を掲げる自民党を、国民は厳しい目で見ています。