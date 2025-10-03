¡Ö¥é¥ò¥¿¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤â¥é¥ò¥¿¤«¤â¡©

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö¥é¥ò¥¿¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö¥é¥ò¥¿¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤È¤Æ¤â¹¥¤­¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥ò¥¿¥¯¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

¥é¥ò¥¿¤È¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¹¥²È¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ï¡Ö¥é³è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô