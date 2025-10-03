ドラマ「終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−」（カンテレ・フジテレビ系で13日から放送開始）の制作発表会が3日、東京都内で行われ、出演者の草なぎ剛、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、小澤竜心、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、中村雅俊、風吹ジュンが登壇した。

亡き妻を思いながら、小学1年生の息子を育て、遺品整理人として生きる主人公の鳥飼樹を演じる草なぎは、冒頭で国仲に向って「仲間さん」と間違って呼び掛け、謝罪する場面があったが、共演者たちを見回しながら、「このメンバーの中で主人公を演じられた。すごいですね。うれしい限りです。若い方からも先輩からも、学びのある現場でした」とコメントした。

ところが、登壇者が進んでコメントをしない姿を見た草なぎは、「皆全然しゃべんないね」と嘆き、自ら一人一人に話題を振る“名司会者ぶり”を発揮。共演者の話をひと通り聞き終えたところで、そろそろ締めてよろしいでしょうか？」と勝手にイベントを終わらせようとして笑いを誘った。

草なぎは「運がいいことに、いつもカンテレさんからいい役を頂けて。今回もターニングポイントだと思える作品で、それは愛のあるスタッフ、キャストの皆さんとご一緒できたからです。僕がこういう仕事をやっている限り、これからもカンテレさんのドラマに出演したいと、早くもそう思えます」と明かした。

そして「（過去にカンテレで主演した）『戦争』シリーズは復讐（ふくしゅう）が絡むエッジの効いた作品でしたが、今回は温かいお芝居が多くて。僕自身も大人っぽく演じられたんじゃないかと思います」と語った。

最後に、「このドラマを通して皆さんに届けたいことがあるとすれば、人生で一番価値があるのは、いつもそばで笑ったり泣いたりしてくれる人がいること。生きていれば悲しいこともあるけれど、その悲しみのそばで誰かが優しさを生んでくれる。そんな気持ちが芽生える、心が温かくなるドラマなので、ぜひ期待して見てください」と語った。